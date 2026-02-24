Đầu năm mới, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 4 tập đoàn năng lượng lớn

Chiều 23-2, nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn thăm, làm việc với Tập đoàn Petrolimex - Ảnh: VGP

Phát biểu tại các Tập đoàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, nhân viên và người lao động của các Tập đoàn trong năm 2025, nhờ đó, các Tập đoàn đã thực hiện tốt chức năng cốt lõi của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, đòi hỏi các Tập đoàn phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vươn tới những tầm cao mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị EVN phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn điện trên 15% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% và đáp ứng nhu cầu điện cho các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án nguồn điện, đường dây truyền tải được giao làm chủ đầu tư; sớm bắt tay triển khai có hiệu quả Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hướng tới làm chủ về công nghệ này; tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc trong mua bán điện và hợp tác với ASEAN trong phát triển mạng lưới điện.

Phó Thủ tướng đề nghị Petrovietnam phát huy vai trò tiên phong, trụ cột, đi đầu; tiên phong trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số, tham gia chuỗi giá trị, tạo hệ sinh thái phát triển công nghiệp dầu khí, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác, cùng các tập đoàn khác lớn mạnh hơn; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác Algeria và Kuwait theo các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Vinachem phải tiếp tục là đơn vị "nòng cốt-dẫn dắt-tiên phong" trong ngành hóa chất; mở rộng hợp tác quốc tế để vươn ra thị trường thế giới; thực hiện có hiệu quả dự án muối mỏ kali tại Lào.

Phó Thủ tướng đề nghị Petrolimex quyết tâm phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao không chỉ ở tầm quốc gia mà cả ở tầm khu vực và toàn cầu; tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt trong lĩnh vực xăng dầu; không ngừng mở rộng thị phần nội địa, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường đầu ra, đưa thương hiệu Petrolimex bay cao, vươn xa ra biển lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, Phó Thủ tướng tin tưởng các Tập đoàn sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ngay trong năm đầu tiên của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.