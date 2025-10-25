Hơn 4 giờ phẫu thuật, giữ lại chân cho chàng trai 17 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hơn 4 giờ phẫu thuật, giữ lại chân cho chàng trai 17 tuổi

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Chàng trai 17 tuổi bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Ngày 25-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết sau 3 tuần điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân H.V.D (17 tuổi, trú tại xã Bến Quan) bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông đã xuất viện.

Trước đó, chàng trai 17 tuổi này bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương: Gãy kín xương đùi phải, gãy hở đầu trên 2 xương cẳng chân phải, bàn chân lạnh tím, mất mạch ngoại vi và có vết thương bàn tay phải chảy máu liên tục.

Chạy đua thực hiện ca đại phẫu, giữ lại đôi chân cho chàng trai 17 tuổi - Ảnh 1.

Chạy đua thực hiện ca đại phẫu, giữ lại đôi chân cho chàng trai 17 tuổi - Ảnh 2.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị bước vào ca phẫu thuật, giữ lại đôi chân cho chàng trai 17 tuổi

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện mạch máu chi dưới mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước, tiên lượng nguy cơ cao cắt cụt chân, nhiễm độc toàn thân do thiếu máu chân kéo dài.

Sau cấp cứu, các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc và ngoại chấn thương - bỏng hội chẩn khẩn cấp và bước vào ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài hơn 4 giờ.

Sau đó, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật bắc cầu mạch máu để tái lập dòng chảy cho chi dưới.

Các y bác sĩ đã lấy đoạn tĩnh mạch chân trái dài khoảng 40cm để làm cầu nối, thay thế cho đoạn động mạch khoeo bị tổn thương, tái thông dòng máu từ đùi xuống cẳng chân và đã thành công.

Sau ca phẫu thuật, bàn chân bệnh nhân ấm hồng, có cảm giác, vận động được và sau 3 tuần điều trị đã xuất viện.


Tin liên quan

Lần đầu Việt Nam ứng dụng máy LifePort trong ghép thận từ người hiến ở TP HCM

Lần đầu Việt Nam ứng dụng máy LifePort trong ghép thận từ người hiến ở TP HCM

(NLĐO) - Đây là ca ghép thận thành công đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy LifePort bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt.

Vô sinh nam không còn khó chữa trị

Ngoài điều trị bằng thuốc và các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, nhiều phẫu thuật khó mở cơ hội làm cha cho đàn ông hiện trong tầm tay y học

Thêm một bệnh viện ở TP HCM làm chủ kỹ thuật ghép gan

(NLĐO) - Với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này.

phẫu thuật tỉnh Quảng trị bệnh viện mạch máu đa chấn thương tiên lượng chàng trai chân cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo