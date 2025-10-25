Hơn 4 giờ phẫu thuật, giữ lại chân cho chàng trai 17 tuổi

Ngày 25-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết sau 3 tuần điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân H.V.D (17 tuổi, trú tại xã Bến Quan) bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông đã xuất viện.

Trước đó, chàng trai 17 tuổi này bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương: Gãy kín xương đùi phải, gãy hở đầu trên 2 xương cẳng chân phải, bàn chân lạnh tím, mất mạch ngoại vi và có vết thương bàn tay phải chảy máu liên tục.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị bước vào ca phẫu thuật, giữ lại đôi chân cho chàng trai 17 tuổi

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện mạch máu chi dưới mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước, tiên lượng nguy cơ cao cắt cụt chân, nhiễm độc toàn thân do thiếu máu chân kéo dài.

Sau cấp cứu, các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc và ngoại chấn thương - bỏng hội chẩn khẩn cấp và bước vào ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài hơn 4 giờ.

Sau đó, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật bắc cầu mạch máu để tái lập dòng chảy cho chi dưới.

Các y bác sĩ đã lấy đoạn tĩnh mạch chân trái dài khoảng 40cm để làm cầu nối, thay thế cho đoạn động mạch khoeo bị tổn thương, tái thông dòng máu từ đùi xuống cẳng chân và đã thành công.

Sau ca phẫu thuật, bàn chân bệnh nhân ấm hồng, có cảm giác, vận động được và sau 3 tuần điều trị đã xuất viện.



