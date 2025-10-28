Đầu tư 73 dự án cho Côn Đảo, có 2 khu vực lấn biển

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đặc khu Côn Đảo, hướng đến trở thành đô thị biển sinh thái, di sản và du lịch đẳng cấp quốc tế, đồng thời giữ vững giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường tự nhiên đặc biệt quý hiếm.

Hàng loạt dự án lớn

Theo kế hoạch, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng của Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 566/QĐ-TTg ngày 26-6-2025. Trên cơ sở đó, UBND TP HCM xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện, đảm bảo quy hoạch được đồng bộ, khả thi và mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

Dự án mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo được xác định đầu tư bằng nguồn vốn PPP

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025 - 2030, Côn Đảo sẽ triển khai 73 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư; giai đoạn sau năm 2030 có thêm 3 dự án.

Các dự án hạ tầng trọng điểm bao gồm mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo; nâng cấp cảng Bến Đầm; xây dựng bến tàu khách; đường dây điện 110 kV ngầm Vĩnh Châu - Côn Đảo; hệ thống xử lý nước thải, hồ chứa nước và nhà máy nước sinh hoạt mới. Ngoài ra, các tuyến đường Cỏ Ống - Bến Đầm, đường Tây Bắc Côn Đảo, khu trung tâm Côn Đảo và các tuyến đường nội thị sẽ được cải tạo, mở rộng đồng bộ.

Đặc biệt, kế hoạch cũng xác định đầu tư các dự án hạ tầng xã hội có ý nghĩa lớn như tu bổ, tôn tạo di tích Nghĩa trang Hàng Keo; chỉnh lý trưng bày kết hợp mở rộng Bảo tàng Côn Đảo; Quảng trường Vinh Quang, cùng hệ thống nhà ở xã hội, khu tái định cư, trường học và trung tâm hành chính đặc khu.

Từ nay đến năm 2030, sẽ có 73 dự án được đầu tư tại Côn Đảo, trong đó có nhiều dự án lớn

Song song với đầu tư công, TP HCM định hướng thu hút 21 dự án khác (PPP và thu hút đầu tư) với trọng tâm là các tổ hợp du lịch, khu đô thị - nhà ở, sân golf tại Cỏ Ống; Bến tàu khách Côn Đảo; Bến du thuyền, đô thị du lịch tại khu Bến Đầm.

Trong đó, có 2 khu vực lấn biển là Khu vực lấn biển tại phía Đông Nam Suốt Ớt, Cỏ Ống và Khu vực lấn biển tại trung tâm Côn Đảo.

Phát triển gắn với bảo vệ

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu vốn dự kiến để triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án khác của cả 2 giai đoạn vào khoảng hơn 21.648 tỉ đồng từ ngân sách và 44.555 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, PPP. Trong đó, giai đoạn 2025-2030, dự kiến 21.348 tỉ đồng. Có 2 dự án là Cảng hàng không Côn Đảo và Bến tàu khách Côn Đảo được xác định đầu tư bằng nguồn vốn PPP (vốn ngân sách 40% và vốn thu hút đầu tư 60%).

Để tăng nguồn thu cho ngân sách, TP HCM xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư công. Siết chặt kỷ luật; kỷ cương tài chính - ngân sách; rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn… Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách, đầu tư…

Mọi hoạt động đầu tư đều phải tuân thủ định hướng phát triển bền vững, hạn chế tối đa tác động đến môi trường

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt nguồn gây ô nhiễm, thực hiện nghiêm đánh giá tác động môi trường với các dự án du lịch, xây dựng. Mọi hoạt động đầu tư đều phải tuân thủ định hướng phát triển bền vững, hạn chế tối đa tác động đến rừng đặc dụng, di tích lịch sử và không gian sinh thái biển đảo.

Định hướng quy hoạch Côn Đảo theo hướng du lịch đẳng cấp, chú trọng chất lượng hơn số lượng, tính toán kỹ sức chứa để bảo vệ sự đa dạng sinh học tính hoang sơ hiếm có của Côn Đảo để phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, xây dựng và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Côn Đảo trình cấp có thẩm quyền chấp thuận làm cơ sở thực hiện.