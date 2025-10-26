HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Dạy con lòng biết ơn

Văn Hùng

Trong cuộc đời mỗi người, ngoài cha mẹ, ai cũng từng được ai đó giúp đỡ hay sẻ chia khi gặp khó khăn.

Biết ghi nhớ và trân trọng những tấm lòng ấy là một trong những phẩm chất đẹp, một bài học nhân văn mà cha mẹ nên dạy con từ thuở nhỏ.

Lòng biết ơn không chỉ là biểu hiện của đạo đức mà còn là nền tảng nuôi dưỡng lòng nhân ai, giúp con người trân trọng giá trị của tình cảm, niềm tin và sự gắn kết giữa người với người.

Người xưa từng nói: "Trình độ là cái tài, thái độ là cái đức. Đức bất cô, tất hữu liên". Nghĩa là người có đức thì không bao giờ cô độc, bởi họ luôn được những tấm lòng chân thành và thiện ý bao quanh.

Cha tôi từng là cán bộ trong một cơ quan nhà nước. Mỗi dịp lễ, Tết hay sinh nhật, bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới đều gửi lời chúc, đôi khi kèm hoa, quà. Ông luôn cẩn trọng, bày tỏ lòng biết ơn khi nhận. Với những phong bì nhỏ đặt khéo trong túi quà, ông thường trả lại ngay, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Ông bảo: "Nhận thì dễ, giữ lòng thanh thản mới khó. Đã chọn sống liêm chính thì phải dứt khoát". Biết tính ông thẳng thắn, mọi người đều vui vẻ. Dù vậy, cũng có người cho rằng cách sống ấy có phần cổ hủ, không còn phù hợp thời nay, khi quà tặng, vật chất được xem như biểu hiện tình cảm. Nhưng với cha tôi, lòng biết ơn không đo bằng giá trị của món quà, mà ở tấm lòng thành và cách cư xử đúng mực giữa con người với nhau. Ông từng nhắc: "Người tặng quà thật lòng thì chẳng cần giá trị lớn. Còn nếu có mục đích, món quà nhỏ cũng trở nên nặng nề". Mỗi lần xem tin thời sự về quà "khủng" trá hình, ông thở dài: "Các con đừng bao giờ để mình mắc vào những món nợ như thế".

Khi về hưu, bạn bè, đồng nghiệp cũ vẫn thỉnh thoảng ghé thăm cha. Chỉ là tách trà, câu chuyện, tiếng cười. Ông mỉm cười bảo: "Thế là đủ hạnh phúc rồi. Người ta nhớ đến mình vì quý mến, chứ không vì lợi ích".

Càng lớn, càng thấm thía rằng sự liêm khiết và lòng biết ơn chính là hai phẩm chất nuôi dưỡng nhân cách con người, giúp ta mỗi tối có thể "kê cao gối mà ngủ yên".

"Sống biết ơn là sống có đạo. Người vô ơn sẽ không bao giờ có bình an thật sự", cha mẹ không dạy chúng tôi bằng những bài giảng cao xa, mà bằng chính cách sống của họ: liêm chính, nhân hậu, biết trọng nghĩa tình và luôn nhắc nhở con cái sống có ơn, có nghĩa.

Có lẽ, không món quà nào quý hơn với những người làm cha, làm mẹ bằng việc thấy con mình lớn lên với một tấm lòng biết ơn giản dị, chân thành và nhân hậu. 

    Thông báo