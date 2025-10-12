HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Gánh nặng tuổi già

Bình An

Tuổi già vẫn chưa thể nghỉ ngơi, chưa được sống cho mình. Đó là nỗi buồn thầm lặng của những người đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời

Ở tuổi 68, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi. "Lịch làm việc" của bà vẫn dày đặc: sáng tưới cây, đưa cháu đi học rồi đi chợ; trưa nấu ăn, dọn dẹp; chiều tối lại tất bật đón cháu, nấu cơm, chăm cháu và dọn dẹp nhà cửa.

Không dứt ra được

Con trai và con dâu bà Phượng đều làm công nhân, sáng rời nhà từ 6 giờ và gần 20 giờ mới về. Hai đứa cháu, 7 và 3 tuổi, đều do bà một tay chăm sóc.

"Nghỉ làm rồi, còn khỏe thì phụ giúp, đỡ đần con cháu. Ở không làm gì trong khi con cháu cần" - bà Phượng tâm sự. Hỏi bà có khi nào vì quá bận rộn mà thấy mệt mỏi và chạnh lòng không, bà Phượng cười hiền: "Nhiều lúc cũng mỏi lưng, đau khớp, thỉnh thoảng cũng muốn đi đây đi đó vài ngày với mấy người bạn già, mà không dứt ra được. Thôi kệ, mình ráng chịu cực chút xíu chứ các con đi làm cả ngày mệt rồi, còn sức đâu mà chăm mấy đứa nhỏ".

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (67 tuổi; phường Phú Lâm, TP HCM) nuôi cháu nội gần 10 năm nay. Con trai ly hôn, đi làm xa, con dâu đi bước nữa, cháu gái từ năm 4 tuổi đã ở với ông bà. "Hồi cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi còn khỏe, giờ tay run, chân yếu. Cháu đi học tôi phải đưa đón bằng xe đạp điện. Trời nắng hay mưa cũng phải đi, mà đường bây giờ xe đông lắm, nên mỗi lần ra đường là hồi hộp. Ráng vài ba năm nữa, cháu lớn, tự lo được thì mình cũng đỡ" - ông Dũng nói.

Câu chuyện của bà Sáu Lệ (60 tuổi; ngụ phường Tây Thạnh, TP HCM) lại có phần khác - một nỗi vất vả khác, nhưng cũng là vì con cháu.

Từ khi về hưu, bà chủ yếu quanh quẩn với công việc đưa đón cháu đi học, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. "Hồi đó tôi hay nói: cả đời ba mẹ quần quật làm việc để lo cho các con, về hưu là thời gian ba mẹ sống cho mình, các con có gia đình thì tự chăm sóc, đừng phiền ba mẹ. Nói thì dễ nhưng thấy các con đi làm bận rộn, chiều nhờ đón cháu, nấu bữa cơm, cho tắm rửa, học bài... không lẽ mình không giúp? Giúp đứa này thì cũng phải choàng cho đứa kia. Nên cứ đến chiều, vợ chồng tôi mỗi người một xe đi đón cháu, đưa về nhà chăm sóc; tối ba mẹ chúng qua đón, có khi ở lại ăn "ké". Thứ bảy, chủ nhật mà các con có tiệc tùng với cơ quan, bạn bè thì coi như mình ôm luôn. Cũng có khi thấy buồn, vì dường như các con quá vô tư, xem việc ông bà chăm cháu như là bổn phận mà không nghĩ rằng ba mẹ cũng có những mong ước riêng" - bà Sáu Lệ tâm sự

Gánh nặng tuổi già - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Cần sự thấu hiểu

Qua những câu chuyện trên có thể thấy rằng trong nhiều trường hợp, không ai bắt buộc ông bà phải gánh thêm trách nhiệm; phần lớn đều tự nguyện, vì thương con, thương cháu và cũng bởi sợ cảnh ở nhà một mình. Nhưng sự tự nguyện ấy nhiều khi lại trở thành vòng luẩn quẩn: người già chăm cháu, con cái ỷ lại, dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi.

Thạc sĩ tâm lý Trần Hiền Mai nhận định: "Người già không chỉ mệt về thể xác, mà còn mệt vì cảm giác bị lãng quên. Khi suốt ngày lo cho cháu, họ không còn thời gian cho bạn bè hay sở thích, dễ sinh ra trầm cảm, cáu gắt hoặc tự ti". 

Trong văn hóa Á Đông, việc đưa con về cho ông bà chăm đôi khi được coi là mang lại niềm vui cho cha mẹ hoặc là chuyện bình thường. Thế nhưng, từ tình thương, nhiều lúc dần biến thành nghĩa vụ và ít ai nhận ra cái giá phía sau.

"Mỗi giờ trông cháu là một giờ lấy đi cơ hội tận hưởng tuổi già, nghỉ ngơi, giao lưu xã hội của họ. Nếu không chia sẻ, tình thương rất dễ trở thành gánh nặng. Hãy để người già tận hưởng những gì đáng có ở tuổi xế chiều: đọc sách, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè cũ, hay chỉ là nhâm nhi tách trà buổi sáng trong bình yên. Hỏi họ muốn gì, cần gì, thay vì chỉ nghĩ tới việc nhờ họ làm việc cho con cháu" - chuyên gia xã hội học gia đình Phạm Thu Hà nhấn mạnh. 

Duy trì kết nối xã hội

Theo thạc sĩ tâm lý Trần Hiền Mai, để sống vui, sống khỏe, người lớn tuổi nên chủ động giữ lối sống năng động, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc tham gia sinh hoạt cộng đồng. Nên duy trì kết nối xã hội qua việc tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm từ thiện, lớp học nghệ thuật... Nuôi dưỡng những niềm vui nhỏ như trồng cây, đọc sách, chơi đàn, viết nhật ký, nuôi thú cưng... Đặc biệt, đừng cố gắng kiểm soát con cháu hay tự nhận hết trách nhiệm. Chỉ khi người già an yên, con cháu mới thật sự hạnh phúc.


Tin liên quan

Để mái nhà thực sự là tổ ấm

Để mái nhà thực sự là tổ ấm

Chỉ cần xuất phát từ lòng yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần chia sẻ, giữa mẹ chồng và con dâu có thể xây dựng một tình cảm tốt đẹp, bền lâu

Vu lan nhớ bố

Mỗi năm, cứ tới tháng 7 âm lịch, mùa Vu lan, mẹ tôi thường trầm lặng, ít nói. Hẳn là mẹ nhớ bố

Anh nhớ về thăm mẹ...

Tiếng guitar dìu dặt của bài hát "Anh nhớ về thăm mẹ" vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng giai điệu như sợi dây mong manh kéo tôi về bên mẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo