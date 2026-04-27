Trong dòng chảy phát triển năng động, TP HCM không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bao trùm: không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây không phải là khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện.

Chăm lo toàn diện

Từ chủ trương đến hành động, TP HCM đang từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội (ASXH) đa tầng, bền vững, bao phủ rộng khắp, hướng đến mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động thu nhập thấp và lao động phi chính thức.

Những năm qua, công tác ASXH tại TP HCM được triển khai thường xuyên, liên tục, không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến giải pháp lâu dài. Vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân (CN), Tháng hành động vì người nghèo..., hàng loạt chương trình chăm lo được tổ chức đồng loạt, quy mô lớn.

Tinh thần chung là mọi người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đều được quan tâm, sẻ chia. Từ những phần quà Tết nghĩa tình, chuyến xe miễn phí đưa CN về quê, đến các hoạt động khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập..., tất cả góp phần tạo nên mạng lưới chăm lo rộng khắp, giàu tính nhân văn.

Tham gia ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" Tết Bính Ngọ 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức, bà Lương Thị Thu Hồng (ngụ phường Hòa Bình) không giấu được niềm vui khi trên tay là túi quà đầy ắp. "Người khó khăn được thành phố chăm lo Tết, chúng tôi rất phấn khởi" - bà bày tỏ.

Cùng chung cảm nhận, ông Châu Văn Hải (ngụ phường Bình Thới) đánh giá rất cao mô hình "Siêu thị 0 đồng". Theo ông, không chỉ cung cấp nhu yếu phẩm, chương trình còn mang lại cảm giác ấm áp, giúp người dân khó khăn có một cuộc sống đủ đầy hơn. "Ngoài các mặt hàng thiết yếu, "Siêu thị 0 đồng" còn có bánh, mứt, giỏ quà… Không khí rất nghĩa tình" - ông nhận xét.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ dịp lễ, Tết, các chương trình chăm lo còn đi vào từng hoàn cảnh cụ thể. Bà Vương Kim Thanh (ngụ phường Bình Tiên) rất xúc động khi nhận được 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà. "Căn nhà xây từ năm 2006 đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt nhưng gia đình không đủ khả năng sửa chữa. Khoản hỗ trợ này như tiếp thêm niềm tin cho gia đình tôi" - bà bộc bạch.

Hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Tại phường Xuân Hòa, nhiều người lao động khó khăn, học sinh nghèo, hộ gia đình yếu thế được tặng thẻ BHYT, trao quà hỗ trợ. Tương tự, phường Bình Phú cũng duy trì thường xuyên các chương trình chăm sóc sức khỏe, trao tặng nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, đồng thời tổ chức bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính...

Bà Nguyễn Thị Hoanh (79 tuổi, ngụ phường Bình Phú) cho biết luôn tranh thủ thời gian tham gia các chương trình này. "Tôi được khám bệnh, cấp thuốc, còn được cán bộ phường hỗ trợ gọi xe về tận nhà. Nhờ vậy, cuộc sống đỡ vất vả hơn" - bà xúc động.

Có thể thấy sự chăm lo không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân vững vàng hơn trước khó khăn trong cuộc sống.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - tặng quà cho công nhân - lao động tại chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Củng cố niềm tin

TP HCM là trung tâm kinh tế lớn, thu hút đông đảo lao động nhập cư. Lực lượng này đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố, song cũng đối mặt nhiều rủi ro về việc làm, thu nhập và an sinh.

Nhận thấy rõ điều đó, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại TP HCM đã không ngừng hoàn thiện chính sách, đa dạng hóa hình thức chăm lo để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Một trong những điểm sáng là hoạt động chăm lo của các cấp Công đoàn TP HCM. Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 2,8 triệu lượt đoàn viên - lao động đã được thụ hưởng các chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 3.772 tỉ đồng.

Không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, Công đoàn TP HCM còn duy trì nhiều chương trình dài hạn như: hỗ trợ vốn qua Quỹ CEP; trợ giúp người lao động gặp khó khăn do bệnh tật, tai nạn; hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho con em CN; tổ chức nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe người lao động…

Đáng chú ý, chương trình "Mái ấm Công đoàn" đã trở thành điểm tựa cho nhiều gia đình. Năm 2025, TP HCM đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 146 căn nhà với tổng kinh phí gần 9 tỉ đồng và tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động này trong năm 2026.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, CN Công ty TNHH SXTMDV Long Cường, là một trong những trường hợp được thụ hưởng chương trình "Mái ấm Công đoàn". Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn. Nhờ được hỗ trợ hơn 72 triệu đồng sửa chữa nhà, cuộc sống của họ đã ổn định hơn. "Đó là niềm hạnh phúc, giúp chúng tôi yên tâm làm việc" - chị thổ lộ.

Không dừng lại ở lực lượng lao động chính thức, các chương trình ASXH còn mở rộng đến nhóm lao động phi chính thức - đối tượng dễ bị tổn thương nhưng trước đây ít được tiếp cận chính sách hỗ trợ. Thông qua việc tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT, hỗ trợ điểm dừng chân cho tài xế xe công nghệ, tạo điều kiện vay vốn chuyển đổi phương tiện xanh..., nhiều người đã có thêm "lá chắn bảo vệ" trước những rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Búp (ngụ phường Phú Thọ Hòa) là một lao động tự do, chồng bị tai biến, gia đình rất khó khăn. Nhờ được hỗ trợ thẻ BHYT, bà có điều kiện điều trị bệnh viêm đa khớp. "Tôi chỉ biết trông vào tấm thẻ BHYT này" - bà chia sẻ.

Anh Nguyễn Anh Vinh, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ, cũng được hỗ trợ kịp thời 25 triệu đồng khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo. Khoản hỗ trợ không chỉ giúp gia đình anh giảm gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên lớn để vượt qua khó khăn.

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, chính những hoạt động thiết thực này đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, nhất là CN - lao động, về một tương lai tươi sáng.

Lan tỏa nghĩa tình

Một điểm nổi bật trong công tác ASXH của TP HCM là khả năng huy động nguồn lực xã hội. Bên cạnh ngân sách nhà nước, thành phố còn kêu gọi sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng các tổ chức thành viên đã vận động gần 1.000 tỉ đồng để chăm lo ASXH, hỗ trợ xây dựng - sửa chữa nhà, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, tổng kinh phí chăm lo lên đến hơn 5.900 tỉ đồng. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện rõ nét truyền thống nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của thành phố.

Thông qua chương trình "Mái ấm mùa xuân", 140 căn nhà đại đoàn kết tiếp tục được xây dựng, sửa chữa cho các hộ khó khăn. Không chỉ mang lại nơi ở an toàn, những mái ấm này còn mở ra cơ hội ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho rằng những kết quả đạt được không chỉ là nền tảng mà còn là động lực để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ASXH trong thời gian tới.

Không để ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là thước đo chất lượng phát triển của TP HCM. Một đô thị hiện đại không chỉ giàu về kinh tế mà còn phải bảo đảm công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi người dân tiếp cận những dịch vụ cơ bản và nâng cao chất lượng sống.

Thực tế cho thấy TP HCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này thông qua những chính sách đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Từ những chương trình chăm lo thiết thực đến các giải pháp căn cơ như mở rộng BHXH, hỗ trợ nhà ở, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục..., tất cả đang góp phần xây dựng một thành phố phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững.

Trong công tác ASXH tại TP HCM, một trong những điểm nổi bật là sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh ngân sách nhà nước, thành phố còn huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các chương trình thiện nguyện, quỹ hỗ trợ, mô hình cộng đồng... trở thành "cánh tay nối dài" của chính sách ASXH, lan tỏa tinh thần sẻ chia, làm nên "đặc sản" nghĩa tình của thành phố.

Mở rộng bao phủ an sinh TP HCM đang từng bước mở rộng độ bao phủ ASXH, nhất là với lao động phi chính thức. Việc hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện, tặng thẻ BHYT, tiếp cận vốn vay ưu đãi... giúp nhiều người ổn định hơn trong cuộc sống. Đây là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống lâu dài cho người dân.



