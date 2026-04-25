Tháng Công nhân: Người lao động hạnh phúc khi được chăm lo, tặng bếp ấm

Sáng 25-4, Công đoàn phường Linh Xuân, TPHCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Công đoàn phường Linh Xuân đã khai mạc Tháng Công nhân vào sáng 25-4

Tại buổi khai mạc, đồng hành với Công đoàn phường trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động và con em người lao động khó khăn, các đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp 82 triệu đồng cho chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cạnh, "Bếp ấm Công đoàn".

Từ nguồn đóng góp này, Công đoàn phường đã trao tặng 6 "Bếp ấm Công đoàn" cho người lao động. Mỗi bếp ấm trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm các phần quà là nhu yếu phẩm cho những trường hợp đặc biệt khó khăn này.

Là một trong 6 đoàn viên được hỗ trợ bếp ấm, bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, đoàn viên Nghiệp đoàn thức ăn đường phố phường Linh Xuân vô cùng cảm động. Hoàn cảnh bà Trinh rất khốn khó, mẹ già, em gái bệnh tật nằm một chỗ, bà Trinh một mình nuôi cả gia đình bằng gánh xôi bán mỗi ngày. "Với phần quà này, gian bếp đơn sơ của tôi sẽ được trang bị thêm những dụng cụ hữu ích cho việc nấu nướng để mưu sinh"- bà Trinh tâm sự.

Dịp này, Công đoàn phường đã thực hiện ký kết phúc lợi với 3 đơn vị, doanh nghiệp gồm Công ty CP gạo Kim Sáng; Chi nhánh CEP Thủ Đức; Công ty TNHH Phúc Cát Thanh nhằm cung cấp các sản phẩm tiêu dùng, thiết yếu cũng như hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho người lao động. Đồng thời, phối hợp tổ chức gian hàng bán hàng giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động đến tham gia chương trình.

Sáng cùng ngày, UBND xã Bình Hưng, TPHCM phối hợp Công đoàn xã và Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân thành phố tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18.

Tại chương trình, nhằm tăng cường nguồn lực chăm lo cho đoàn viên - lao động, Công đoàn xã Bình Hưng đã ký kết chương trình an sinh xã hội với các đơn vị: Công ty CP Gạo Ông Thọ, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart và Tổ chức Tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Bình Chánh. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm mở rộng các chính sách hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Đồng thời, ban tổ chức cũng đã trao 20 phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần) đến đoàn viên - lao động tiêu biểu, nhằm ghi nhận tiếp thêm động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực, gắn bó lâu dài, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, UBND xã Bình Hưng cho biết sẽ đẩy mạnh đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ tiếp cận; tăng cường huấn luyện kỹ năng an toàn cho người lao động; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất; đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc.

