Đẩy mạnh đào tạo mô hình KOSEN ở những ngành mũi nhọn của Việt Nam

Chiều 13-12, tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM) đã diễn ra Hội nghị KOSEN Nhật – Việt lần 2, với sự tham gia của các lãnh đạo trường cao đẳng, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Hội nghị là diễn đàn chia sẻ kết quả triển khai chương trình mô hình KOSEN Việt Nam, thông qua hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tiên tiến, gắn kết nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý.

Các chuyên gia bàn luận về hiệu quả của mô hình KOSEN trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết nhà trường rất tự hào là một trong 3 trường trực được tham gia mô hình đào tạo KOSEN ngay từ đầu. "Quả ngọt" quan trọng nhất của mô hình là tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa sinh viên và giảng viên của hai nước. Giảng viên và sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế, mở rộng hiểu biết về kỹ thuật hiện đại, tác phong và văn hóa công nghiệp" - TS Lê Đình Kha chia sẻ.

GS – TS Manabu Hatamura, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Ube Kosen, cho biết tháng 9-2019, Trường CĐ Công nghiệp Huế khai giảng khóa học đầu tiên. Một năm sau, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cùng trường CĐ Công nghiệp và Thương mại cũng khai giảng.

Mục tiêu đặt ra của chương trình là nuôi dưỡng đạo đức, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề, giáo dục định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình.

Ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, cho biết Bộ đang quản lý 9 trường đại học, 19 trường cao đẳng.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn I, 3 trường cao đẳng đã đạt được những kết quả tích cực (574 sinh viên được đào tạo tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, 239 sinh viên tại Trường CĐ Công nghiệp Huế và 128 sinh viên tại Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại).

Đại diện Bộ Công Thương hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn II để phát triển thêm mô hình KOSEN tại các trường còn lại, đặc biệt mở rộng sang các ngành mũi nhọn như cơ điện tử, tự động hóa, robot, thiết kế chế tạo và vật liệu mới…



