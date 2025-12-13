Đẩy mạnh đào tạo mô hình KOSEN ở những ngành mũi nhọn của Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đẩy mạnh đào tạo mô hình KOSEN ở những ngành mũi nhọn của Việt Nam

Huế Xuân

(NLĐO) - Thông qua mô hình KOSEN, giảng viên và sinh viên Việt Nam có cơ hội trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế, mở rộng hiểu biết về kỹ thuật hiện đại.

Chiều 13-12, tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM) đã diễn ra Hội nghị KOSEN Nhật – Việt lần 2, với sự tham gia của các lãnh đạo trường cao đẳng, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Hội nghị là diễn đàn chia sẻ kết quả triển khai chương trình mô hình KOSEN Việt Nam, thông qua hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tiên tiến, gắn kết nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý.

Đẩy mạnh phát triển mô hình Kosen ở những ngành đào tạo mũi nhọn - Ảnh 1.

Các chuyên gia bàn luận về hiệu quả của mô hình KOSEN trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết nhà trường rất tự hào là một trong 3 trường trực được tham gia mô hình đào tạo KOSEN ngay từ đầu. "Quả ngọt" quan trọng nhất của mô hình là tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa sinh viên và giảng viên của hai nước. Giảng viên và sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế, mở rộng hiểu biết về kỹ thuật hiện đại, tác phong và văn hóa công nghiệp" - TS Lê Đình Kha chia sẻ.

GS – TS Manabu Hatamura, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Ube Kosen, cho biết tháng 9-2019, Trường CĐ Công nghiệp Huế khai giảng khóa học đầu tiên. Một năm sau, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cùng trường CĐ Công nghiệp và Thương mại cũng khai giảng.

Mục tiêu đặt ra của chương trình là nuôi dưỡng đạo đức, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề, giáo dục định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình.

Ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, cho biết Bộ đang quản lý 9 trường đại học, 19 trường cao đẳng.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn I, 3 trường cao đẳng đã đạt được những kết quả tích cực (574 sinh viên được đào tạo tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, 239 sinh viên tại Trường CĐ Công nghiệp Huế và 128 sinh viên tại Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại).

Đại diện Bộ Công Thương hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn II để phát triển thêm mô hình KOSEN tại các trường còn lại, đặc biệt mở rộng sang các ngành mũi nhọn như cơ điện tử, tự động hóa, robot, thiết kế chế tạo và vật liệu mới…


Tin liên quan

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

(NLĐO) - Theo lộ trình, giai đoạn từ 2026 - 2030, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức triển khai và tuyển sinh chính thức khóa trung học nghề đầu tiên.

Xóa bỏ định kiến về con đường học nghề

Việc chuyển đổi sang mô hình trung học nghề được xem là "chìa khóa vàng" để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

"Hộ chiếu nghề nghiệp" chuẩn châu Âu cho 54 tân cử nhân

(NLĐO)- 54 tân cử nhân ĐH Mở TP HCM nhận bằng chuẩn châu Âu từ ĐH Rouen Normandie (Pháp), mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

Nhật Bản Việt Nam Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng GDNN đào tạo trung học nghề sinh viên TPHCM Kosen mô hình KOSEN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo