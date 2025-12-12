HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

Huế Xuân

(NLĐO) - Theo lộ trình, giai đoạn từ 2026 - 2030, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức triển khai và tuyển sinh chính thức khóa trung học nghề đầu tiên.

Tại Hội nghị "Đánh giá việc thực hiện các chương trình đào tạo nghề và giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nghề" do Cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) (Bộ GD-ĐT) tổ chức ngày 12-12, đại diện các cơ sở GDNN ở TPHCM đặc biệt quan tâm đến bậc trung học nghề. Đây là bậc học mới của hệ thống giáo dục quốc gia, được Quốc hội thông qua vào ngày 10-12.

Lộ trình xây dựng chương trình trung học nghề

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX, cho biết việc hình thành bậc trung học nghề và được công nhận tương đương với bậc trung học phổ thông (THPT) là một bước đột phá của GDNN. Mục tiêu chính là giải quyết triệt để vấn đề phân luồng và định hướng nghề nghiệp sau THCS, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề cao, sớm gia nhập thị trường lao động.

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề? - Ảnh 1.

Hội nghị diễn ra tại Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM đã thu hút đông đảo lãnh đạo, nhà giáo GDNN đến tham dự.

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề? - Ảnh 2.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Vũ Quốc Bình xác định xây dựng chương trình đào tạo chuẩn phải được ưu tiên thực hiện trước, sau đó là xây dựng chuẩn cơ sở GDNN.

Lộ trình xây dựng chương trình trung học nghề bao gồm: Giai đoạn từ 2025 - 2026, tập trung xây dựng khung pháp lý; giai đoạn từ 2026 - 2030, tổ chức triển khai và tuyển sinh chính thức khóa đầu tiên trên phạm vi toàn quốc (áp dụng với các cơ sở đã đủ điều kiện); năm 2030, đánh giá tổng thể.

Các trường đào tạo trung học nghề bao gồm:

- Trường trung học nghề thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, chương trình giáo dục trung học và các chương trình đào tạo nghề khác;

- Trường trung cấp, cao đẳng được thực hiện chương trình trung học nghề;

- Cơ sở giáo dục ĐH được thực hiện chương trình giáo dục trung học nghề với các ngành/nghề thuộc nhóm chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao (chỉ áp dụng với trường ĐH có chương trình đào tạo trình độ ĐH cùng nhóm ngành/nghề chuyên môn đó).

Việc đặt tên cụ thể cho trường trung học nghề dự kiến thực hiện theo nguyên tắc bắt đầu bằng thành tố "Trường trung học" và sau thành tố "Trường trung học" là thành tố thể hiện lĩnh vực hoặc ngành, nghề đào tạo. Ví dụ: Trường trung học Múa, Trường trung học Công nghệ kỹ thuật,...

Bên cạnh đó, nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên đang công tác tại cơ sở GDNN để giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề. Đồng thời, có chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với người học chương trình giáo dục này.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phù hợp

Ông Đào Trọng Độ, Trưởng Phòng GDNN, Cục GDNN - GDTX, cho biết mô hình trung học nghề dự kiến có thời gian đào tạo 3 năm. Mô hình này thay thế cho mô hình trung cấp với đầu vào là học sinh tốt nghiệp THCS theo quy định của Luật GDNN năm 2014 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống giáo dục hiện nay. Như vậy, với việc bổ sung chương trình trung học nghề thì chương trình trung cấp trong GDNN chỉ tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp THPT.

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề? - Ảnh 3.

Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên đang công tác tại cơ sở GDNN để tham gia giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề.

Mặc dù trung học nghề và THPT đều là bậc học sau THCS nhưng cả 2 khác nhau về mục tiêu và nội dung đào tạo. Chính vì vậy, việc đánh giá tốt nghiệp bằng một kỳ thi chung không thể đo lường chính xác kỹ năng tay nghề, tư duy quy trình và khả năng làm việc với máy móc, thiết bị thật của học sinh trung học nghề.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học nghề. Dự kiến, có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực cấp để vừa đánh giá được học vấn phổ thông nền tảng, đồng thời có phần đánh giá năng lực nghề nghiệp theo các tổ hợp để tham gia thị trường lao động ngay hoặc học tiếp lên ĐH ở những ngành phù hợp.

Tin liên quan

Xóa bỏ định kiến về con đường học nghề

Xóa bỏ định kiến về con đường học nghề

Việc chuyển đổi sang mô hình trung học nghề được xem là "chìa khóa vàng" để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới

(NLĐO) - Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS.

Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM có thêm vai trò mới

(NLĐO) - Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, dẫn dắt phát triển kỹ năng nghề cho toàn vùng.

TPHCM giáo dục nghề nghiệp học sinh sinh viên kỹ năng nghề lộ trình chương trình GDNN tay nghề đào tạo trung học nghề
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo