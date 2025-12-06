HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

"Hộ chiếu nghề nghiệp" chuẩn châu Âu cho 54 tân cử nhân

N. Huy

(NLĐO)- 54 tân cử nhân ĐH Mở TP HCM nhận bằng chuẩn châu Âu từ ĐH Rouen Normandie (Pháp), mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

Ngày 6-12, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 cho 54 tân cử nhân thuộc khóa 2021 và 2022 của chương trình Cử nhân Nghề nghiệp Thương mại Quốc tế – liên kết với Đại học Rouen Normandie (Pháp). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên cũng như quá trình hợp tác giáo dục quốc tế giữa hai trường.

"Hộ chiếu nghề nghiệp" chuẩn châu Âu cho 54 tân cử nhân - Ảnh 1.

Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng cho tân cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM – nhấn mạnh lễ tốt nghiệp không chỉ ghi nhận nỗ lực của các tân cử nhân mà còn là thành quả chung của gia đình, giảng viên và hai cơ sở giáo dục đã cùng xây dựng chương trình chất lượng cao theo định hướng hội nhập. Ông cho biết chương trình hợp tác Rouen luôn giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo quốc tế của trường.

"Lễ tốt nghiệp hôm nay khép lại một hành trình nhưng cũng mở ra một con đường mới. Tôi mong các bạn mang theo sự cởi mở, trung thực và tinh thần học tập suốt đời – những giá trị mà nhà trường luôn theo đuổi"- GS-TS Nguyễn Minh Hà chia sẻ.

Tại buổi lễ, 54 tân cử nhân chính thức nhận bằng Cử nhân Nghề nghiệp Thương mại Quốc tế do Đại học Rouen Normandie cấp. Đây là văn bằng chuẩn châu Âu, được công nhận trên phạm vi toàn cầu, giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế đa văn hóa và cạnh tranh.

Chương trình Cử nhân Nghề nghiệp Thương mại Quốc tế là kết quả hợp tác đào tạo giữa ĐH Mở TPHCM và Đại học Rouen Normandie, bắt đầu triển khai từ năm 2018. Sinh viên học toàn thời gian 3 năm tại Việt Nam và được cấp bằng bởi phía Pháp. Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục châu Âu, chú trọng tính thực hành và khả năng hội nhập quốc tế.

Sinh viên được học 100% bằng tiếng Anh, tăng cường ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp hoặc tiếng Việt đối với sinh viên quốc tế). Hơn 50% thời lượng học tập là trải nghiệm thực tế thông qua dự án doanh nghiệp, nghiên cứu tình huống, kiến tập và thực tập tại các công ty đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn tham gia các hoạt động văn hóa Pháp – Việt, dự án cộng đồng và các sự kiện học thuật trong nước và quốc tế.

Sau 7 năm triển khai, chương trình đã đào tạo hơn 150 cử nhân trong lĩnh vực thương mại quốc tế, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động toàn cầu.

cơ hội nghề nghiệp chương trình hợp tác tân cử nhân hội nhập quốc tế Trường ĐH Mở TPHCM văn hóa pháp toàn cầu hóa Thương mại quốc tế giáo dục quốc tế Đại học Rouen
