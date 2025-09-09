ĐBSCL sẽ có trường đào tạo phi công UAV

Ngày 9-9, Đại học (ĐH) Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn CT Group tổ chức hội thảo khoa học "Bản sao số quốc gia-đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng ĐBSCL".



PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu mở đầu hội nghị, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, cho biết ĐBSCL là vùng sản xuất lớn về nông nghiệp và thuỷ sản nhưng hiện gặp nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống bộc lộ một số hạn chế.

Chính vì vậy, việc phát triển nông nghiệp thông minh không chỉ là một xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn cung lương thực an toàn bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

PGS.TS Lê Văn Vàng - Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ – cho rằng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp thông minh. Không có công nghệ thông tin sẽ khó thực hiện nông nghiệp thông minh hiệu quả.

"Nông nghiệp thông minh làm tăng hiệu quả sản xuất, giảm lực lượng lao động, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi lao động có chuyên môn cao, không phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ; chi phí đầu tư rất cao nên cần sự vào cuộc của Nhà nước hoặc doanh nghiệp" - PGS.TS Lê Văn Vàng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, thông tin tập đoàn đã phát triển công nghệ "Bản sao số quốc gia 15 lớp" (NDT15). NDT15 bao gồm 250 tính năng cho mọi ngành, giúp giám sát, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro; mô phỏng và dự báo, xây dựng kịch bản phát triển đô thị công nghiệp, nông nghiệp, sinh thái; tích hợp và chuẩn hoá dữ liệu…

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, nói về công nghệ NDT15 do tập đoàn phát triển

NDT15 có 36 tính năng ứng dụng trong nông nghiệp thông minh. Điển hình như ứng dụng AI, UAV (phương tiện bay không người lái), IoT (internet vạn vật) và ảnh vệ tinh để theo dõi mùa vụ, sức khoẻ cây trồng, tối ưu tưới tiêu – phân bón. Đồng thời, cung cấp dữ liệu liên ngành cho quy hoạch đất, quản lý nước và bảo đảm an ninh lương thực bền vững.

Đại diện ĐH Cần Thơ và Tập đoàn CT Group ký kết phát triển dự án Trung tâm UAV kết hợp robot thông minh và Trường đào tạo phi công UAV

Tại hội thảo, ĐH Cần Thơ và Tập đoàn CT Group đã ký kết thoả thuận phát triển các dự án như: Dự án Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV; hợp tác đào tạo về đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn; hợp tác về phát triển tín chỉ carbon cho ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng công nghệ AI…