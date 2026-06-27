Đè bẹp New Zealand, Bỉ đoạt ngôi đầu bảng từ tay Ai Cập

Chủ động dâng cao đội hình

Tại Vancouver (Canada), Bỉ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026 khi chạm trán New Zealand (10 giờ ngày 27-6). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân HLV Rudi Garcia chủ động dâng cao đội hình khiến "All Whites" gần như chỉ chơi trong 1/3 cuối sân nhà.

Leandro Trossard (số 10) lập cú đúp giúp Bỉ thắng đậm New Zealand

Sự trở lại của Jeremy Doku giúp các đợt lên bóng từ 2 biên của "Quỷ đỏ" tỏ ra khó lường hơn. Thế nhưng, đại diện châu Đại Dương lùi sâu và nhanh chóng áp sát mỗi khi các cầu thủ Bỉ có bóng nên khoảng trống trước cầu môn New Zealand không nhiều.

Phút 28, hàng thủ New Zealand mắc sai lầm từ quả phạt góc của Kevin De Bruyne. Sự do dự của hậu vệ Liberato Cacace tạo cơ hội cho Leandro Trossard dứt điểm cận thành đưa đội bóng Tây Âu vượt lên dẫn trước.

Tiền đạo cánh thuộc biên chế Arsenal cũng là cầu thủ Bỉ đầu tiên ghi bàn cho thầy trò HLV Rudi Garcia tại giải đấu năm nay.

Trên thực tế, trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của New Zealand, các chân sút Bỉ thật sự gặp khó. Cũng như 2 trận vừa qua gặp Ai Cập và Iran, "Quỷ đỏ" tạo ra nhiều cơ hội song khâu xử lý cuối cùng đều rất thiếu chính xác.

Nếu dứt điểm từ ngoài khu vực 5m50, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken và Timothy Castagne đều đưa bóng đi chệch khung thành. Bàn thắng mở tỉ số của Trossard chủ yếu đến từ lỗi phía đối thủ châu Đại Dương.

Bàn thắng đầu tiên tại World Cup của De Bruyne

Nửa sau hiệp 1, Bỉ giảm nhịp độ và New Zealand dần tạo ra thế trận cân bằng hơn. Đoàn quân HLV Darren Bazeley dựa vào tốc độ của Cacace và Tim Payne ở hành lang cánh để triển khai tấn công biên. Tuy nhiên, "All Whites" không tung ra được cú sút nào trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Romelu Lukaku (áo đỏ) để lại dấu ấn với chỉ chưa đầy 10 phút trên sân

Sang hiệp 2, khi thầy trò HLV Darren Bazeley buộc phải tấn công để nuôi hy vọng đi tiếp thì hàng thủ của họ để lộ nhiều khoảng trống. Trossard hoàn tất cú đúp trong một tình huống phòng ngự không dứt khoát của New Zealand. Còn De Bruyne sau nhiều cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc cũng đã giúp "Quỷ đỏ" nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng đầu tiên tại World Cup của tiền vệ đang khoác áo Napoli kể từ trận tứ kết Bỉ thắng Brazil 2-1 trên đất Nga cách đây 8 năm.

Trong thế gần như đã bị loại, New Zealand cố gắng có bàn rút ngắn tỉ số và tạo ra một số pha phối hợp đẹp mắt. Phút 84, cú sút từ sát rìa vòng cấm của Elijah Just làm tung lưới thủ thành Thibaut Courtois. Đó cũng là tất cả những gì đại diện châu Đại Dương làm được.

Ai Cập đánh mất ngôi đầu bảng G sau trận hòa 1-1 trước Iran

Bỉ chơi chậm nhưng vẫn thường xuyên tăng tốc nếu họ đoạt được bóng từ cầu thủ New Zealand. Vào sân thay De Ketelaere, Romelu Lukaku góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Alexis Saelemaekers ấn định trận thắng đậm 5-1 trước "All Whites".

Bỉ và Ai Cập vào vòng 1/16 Ở cặp đấu cùng giờ, Ai Cập sớm mở tỉ số nhờ công của Mahmoud Saber song Ramin Rezaeian nhanh chóng gỡ hòa cho Iran chỉ 10 phút sau đó. Hai đội giằng co đến tận phút 90+3 thì Shoja Khalilzadeh suýt mang về chiến thắng cho "Team Melli". Đáng tiếc, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị và tỉ số 1-1 được giữ nguyên. Với kết quả này, Bỉ và Ai Cập cùng có 5 điểm, chính thức đoạt vé vào vòng 1/16. Hiệu số +4 giúp "Quỷ đỏ" đi tiếp với vị trí đầu bảng G và sẽ gặp 1 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Ai Cập xếp nhì và đối đầu Úc ở trận tiếp theo. Trong khi đó, Iran phải chờ đợi các bảng đấu còn lại để giành 1 trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ 3.



