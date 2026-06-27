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Thể thao

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Alex Baena giúp Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt trận cuối bảng H, tiễn đại diện Nam Mỹ về nước sớm ngay sau vòng bảng.

Buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp sau hai trận ra quân toàn hòa, Uruguay nhập cuộc đầy quyết tâm trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của đối thủ.

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Bàn thắng duy nhất của Alex Baena

Ngay từ những phút đầu, Tây Ban Nha liên tục ép sân với sự cơ động của Lamine Yamal và Alex Baena ở hai hành lang. Đội bóng châu Âu tạo ra hàng loạt tình huống phạt góc nhưng không dễ đánh bại thủ thành giàu kinh nghiệm Fernando Muslera.

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lamine Yamal đối đầu hàng phòng ngự chắc chắn của Uruguay

Trong khi đó, Uruguay chủ yếu trông chờ vào những pha phản công của Darwin Núñez và Federico Valverde. Cơ hội đáng kể nhất của họ ở hiệp một là cú sút xa của Rodrigo Bentancur đưa bóng đi sạt xà ngang ở phút 36.

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 2.

Alex Baena dứt điểm ghi bàn

Bước ngoặt đến ở phút 42. Hai cầu thủ Tây Ban Nha nằm sân trong tình huống triển khai tấn công nhưng Marcos Llorente vẫn tung được đường chuyền thuận lợi từ cánh phải cho Alex Baena trong vòng cấm. 

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Ngôi sao chạy cánh của Atletico Madrid đảo người qua cặp trung vệ Olivera và Caceres rồi tung cú dứt điểm không quá hiểm. Thủ môn Muslera mắc sai lầm khi để bóng lọt qua tay, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 3.

Đồng đội Rodri và Cucurella chia vui cùng Baena (15)

Sang hiệp hai, Uruguay dồn toàn lực tấn công. HLV Bielsa liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, khi hàng công Uruguay tạo được nhiều cơ hội thì thủ thành Unai Simón lại chơi quá xuất sắc trong khung thành Tây Ban Nha.

Phút 61, Maximiliano Araujo thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được Unai Simón. Đến phút 82, thủ môn Tây Ban Nha tiếp tục từ chối cú sút hiểm của Mathías Olivera trước khi cản phá thành công pha nã đại bác từ xa của Nicolas de la Cruz ở phút 85.

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 4.

Thủ môn Unai Simon hóa giải pha bóng của Darwin Nunez

Trong lúc Uruguay mải mê tìm bàn gỡ, Tây Ban Nha suýt kết liễu trận đấu ở phút 86 khi Ferran Torres dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Những phút bù giờ chứng kiến sự thất vọng của đội bóng Nam Mỹ. Nicolas de la Cruz nhận thẻ vàng, còn Agustín Canobbio bị truất quyền thi đấu ở phút 90+5 sau pha phạm lỗi thô bạo, khép lại một trận đấu đáng quên của Uruguay.

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 5.

Agustín Canobbio bị truất quyền thi đấu ở thất bại cay đắng của Uruguay

Thắng tối thiểu 1-0, Tây Ban Nha hoàn thành vòng bảng với chiến thắng quan trọng để giành quyền vào vòng 32 đội. Ngược lại, Uruguay phải nói lời chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng bảng, khép lại chiến dịch thất vọng của một trong những ứng viên được đánh giá cao trước giải.

Xếp hạng bảng H:

Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 - Ảnh 6.

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