Gia đình

Để mái nhà thực sự là tổ ấm

Nguyễn Ngọc

Chỉ cần xuất phát từ lòng yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần chia sẻ, giữa mẹ chồng và con dâu có thể xây dựng một tình cảm tốt đẹp, bền lâu

Phụ nữ ngày nay có tri thức, nghề nghiệp, độc lập về thu nhập, nàng dâu không còn ở vị thế "lép vế" như trước. Mẹ chồng cũng khác, nhiều người cởi mở, thấu hiểu hơn. Tuy nhiên, xung đột thế hệ, khác biệt quan điểm sống vẫn có thể khiến mối quan hệ này trở nên nhạy cảm.

Lệch pha

Chị Thảo (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP HCM) chia sẻ những ngày đầu về làm dâu, chị gặp không ít bối rối khi sinh hoạt cùng mẹ chồng. Bà vốn quen nếp sống cũ, thức dậy từ 5 giờ, quét dọn, nấu nước, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Với bà, đó không chỉ là thói quen mà còn là cách giữ nếp nhà.

Trái lại, chị Thảo làm việc văn phòng, thường dậy trễ hơn. Bữa sáng của chị đơn giản với một ly ngũ cốc hoặc ghé quán ăn trước giờ đi làm. Thói quen ấy khiến mẹ chồng không vui. Bà thường bóng gió nhắc nhở: "Phụ nữ phải biết vén khéo, sắp xếp thời gian để chăm sóc gia đình".

May mắn, anh Trung, chồng chị Thảo, là người tinh tế, sớm nhận ra sự "lệch pha" giữa mẹ và vợ. Anh khéo léo dung hòa, vừa chia sẻ với mẹ, vừa động viên vợ để tìm cách gỡ nút thắt.

Để mái nhà thực sự là tổ ấm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI: VY THƯ

Bản thân chị Thảo cũng chọn cách đối thoại thẳng thắn thay vì im lặng. Hai mẹ con ngồi lại trò chuyện, lắng nghe nhau để hiểu rằng sự khác biệt không phải là mâu thuẫn. Từ đó, những ngày nghỉ, chị dậy sớm vào bếp phụ mẹ để bà vui lòng; còn ngày thường, mẹ chồng thoải mái để vợ chồng chị tự lo bữa sáng theo cách nhanh gọn.

"Người lớn tuổi quen với nếp nhà truyền thống, còn người trẻ thì hướng đến sự tiện lợi, muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Những khác biệt ấy đôi khi tạo ra va chạm trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu sớm nhận ra, chia sẻ và tôn trọng nhau, không khí gia đình sẽ êm ấm" - chị Thảo nói.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Hạnh (quê TP HCM) về sống chung với bố mẹ chồng để tiết kiệm chi phí. Mọi việc tưởng chừng thuận lợi nhưng mẹ chồng lại quá quan tâm đến con trai nên vô tình xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng.

Có những buổi tối, khi vợ chồng chị ngồi lại để bàn bạc về kế hoạch tài chính, mẹ chồng hay xen vào góp ý kiểu "nên thế này, nên thế kia". Khi vợ chồng xảy ra bất đồng, mẹ chồng thường đứng ra "can thiệp", chủ yếu là bênh con trai. 

"Có lần, chúng tôi cãi nhau về việc quản lý chi tiêu. Mẹ chồng gọi tôi vào phòng, khuyên phụ nữ phải biết nhường nhịn, đừng làm chồng mệt mỏi vì chuyện tiền bạc. Dù biết bà góp ý chân thành nhưng sự can thiệp ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng" - chị Hạnh chia sẻ.

Không để kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng" kéo dài, chị nhỏ nhẹ tâm sự với chồng, nhờ anh lựa lời giải thích với mẹ về việc vợ chồng cần có không gian riêng, mong mẹ tin họ có thể tự lo liệu. Sau vài lần được con trai góp ý, bà dần hiểu ra.

"Hôn nhân cần sự đồng hành, bảo vệ lẫn nhau. Khi chồng đứng về phía mình trong những chuyện riêng tư, tôi có cảm giác được tôn trọng hơn, không còn nặng nề như trước" - chị Hạnh nhìn nhận.

Chìa khóa là sự tôn trọng

Trong xã hội hiện đại, mẹ chồng - nàng dâu không còn chỉ xoay quanh khuôn mẫu truyền thống mà trở thành mối quan hệ bình đẳng, nhân văn hơn. Chỉ cần xuất phát từ lòng yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần chia sẻ, giữa mẹ chồng và con dâu có thể xây dựng một tình cảm tốt đẹp, bền lâu.

Theo thạc sĩ tâm lý Bùi Hoàng Mai, mẹ chồng và nàng dâu cần xác định mình là hai người phụ nữ trong một mái nhà, cùng yêu thương một người đàn ông (con trai - chồng). Tôn trọng là nền tảng để cảm thông. Cần thường xuyên trò chuyện một cách nhẹ nhàng, không giữ trong lòng những bức xúc. Đặc biệt, nên chọn cách tâm sự riêng, tránh thể hiện sự bất đồng trước mặt người khác.

"Vợ chồng nên tự chủ trong quyết định lớn nhưng cũng phải thể hiện sự lắng nghe, tham khảo ý kiến của mẹ để bà thấy mình được coi trọng. Trong mối quan hệ này, con trai - người chồng là "cầu nối", đóng vai trò trung gian, không để mẹ và vợ hiểu lầm, mà cần công bằng, khéo léo dung hòa" - bà Bùi Hoàng Mai gợi ý.

Còn theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Minh Tâm, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không nên bị nhìn như một "cuộc chiến". Điều quan trọng là phải thay đổi cách nhìn, xem nhau như "đồng minh" trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 

"Nàng dâu thông minh là người biết bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn; mẹ chồng khôn ngoan là người đặt niềm vui con cái lên trên sĩ diện cá nhân" - bà Trần Thị Minh Tâm nhấn mạnh. 

Biết lắng nghe, nhường nhịn

Theo bà Trần Thị Minh Tâm, thực tế cho thấy nhiều mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ban đầu không thuận lợi nhưng nhờ biết lắng nghe, nhường nhịn mà trở nên gắn bó như mẹ con ruột. 

Một nàng dâu khi sinh con, nếu được mẹ chồng chăm lo tận tình, sẽ cảm nhận được sự yêu thương chân thành. Ngược lại, mẹ chồng khi nhận được sự hiếu kính từ con dâu, cũng cảm thấy ấm áp tuổi già.


