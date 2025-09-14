Sáng cuối tuần, ngồi quán cà phê, bất chợt tôi nghe vang lên lời ca quen thuộc: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…".

Lời ca giản dị ấy khiến tôi thấy lòng thật an yên. Giữa guồng quay vội vã, chọn một điều tích cực cũng là cách giúp cho mình sống vui từng ngày.

Niềm vui không ở đâu xa. Đôi khi, nó chỉ là khoảnh khắc sớm mai ngắm bầu trời xanh thẳm, hít một hơi gió mới, hay thưởng thức tách cà phê thơm nồng. Có thể là những bông hoa, những nụ cười, tiếng chim hót ngoài hiên, hay một bản nhạc cũ bỗng dưng vang lên… Tất cả đều đủ để khởi đầu ngày mới bằng một tâm thế tích cực và "yêu cuộc đời này bằng trái tim".

Công việc hằng ngày nhiều áp lực, thay vì nhìn vào khó khăn, sao không học cách tự thưởng cho mình bằng những thành quả nhỏ. Làm xong một báo cáo đúng hạn, giúp đồng nghiệp tháo gỡ vướng mắc, hay chỉ đơn giản là nghe một lời cảm ơn… Đó là những niềm vui nho nhỏ để tiếp thêm năng lượng.

Nếu ngoài kia cuộc sống đôi lúc bão giông thì gia đình chính là chốn bình yên để ta tìm thấy những niềm vui giản đơn mà vững bền. Buổi tối quây quần bên mâm cơm, nghe con kể lại chuyện trường lớp, nghe ông bà kể chuyện xưa… Khi mệt mỏi, một dòng tin nhắn "Chúc ngày mới tràn đầy năng lượng", một cuộc điện thoại hỏi thăm từ bạn cũ, cũng đủ để áp lực tan biến.

Chọn niềm vui mỗi ngày cũng đồng nghĩa chọn cách sống. Thay vì để muộn phiền cuốn đi, ta tập buông bỏ những điều ngoài tầm kiểm soát. Niềm vui không phải điều xa xỉ, mà là sự bình an trong tâm hồn. Khi tâm tĩnh, mọi chông gai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đôi khi, niềm vui không tự đến, mà cần được tìm kiếm và nuôi dưỡng. Đó có thể là một chuyến đi ngắn để đổi gió, một quyển sách hay, một giờ ngồi yên để lắng nghe chính mình. Hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta chọn nhìn cuộc sống thế nào.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" không chỉ là ca từ, mà là triết lý sống. Để mỗi ngày trôi qua không vô nghĩa, hãy để mỗi bước chân thêm nhẹ nhàng và để trái tim biết ơn cuộc đời vì những hạnh phúc giản đơn mà quý giá.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" để sống, để yêu thương và để biết rằng cuộc đời này đáng trân trọng biết bao.



