Điện ảnh Việt vào "mùa vàng"

Khán giả và người trong giới háo hức đón chờ mùa phim Tết với 4 tác phẩm cạnh tranh trực diện tại rạp gồm: "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn, "Mùi phở" của Minh Beta. Trước đó, phim "Huyền tình dạ trạch" của đạo diễn Tôn Văn đã ra rạp từ ngày 10-2 (23 tháng chạp).

Nhiều dự án đáng xem

Là đạo diễn quen thuộc của mỗi mùa Tết, năm nay, Trấn Thành trở lại với tác phẩm "Thỏ ơi!!", quy tụ dàn diễn viên tên tuổi ở lĩnh vực âm nhạc như Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương… Trường Giang cũng lần đầu gia nhập đường đua phim Tết với tác phẩm điện ảnh đầu tay ở vai trò đạo diễn là "Nhà ba tôi một phòng". Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Anh Tú Atus, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh… và mới đây, Trường Giang công bố ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jack đảm nhiệm ca khúc nhạc phim, khiến thông tin này trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Phim “Thỏ ơi!!” (ảnh trên) và “Nhà ba tôi một phòng” sẽ góp mặt ở thị trường phim Tết Bính Ngọ. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim "Báu vật trời cho" có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên Phương Anh Đào - Tuấn Trần, từng kết hợp thành công trong phim "Mai". Ngoài ra, phim còn có Quách Ngọc Ngoan - nam diễn viên có sức hút lớn trong những tác phẩm gần đây. "Mùi phở" của Minh Beta mời được NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang và dàn diễn viên kết hợp hai miền Nam - Bắc.

Cả 3 tác phẩm của Trường Giang, Minh Beta, Lê Thanh Sơn đều được dán nhãn K (dành cho khán giả dưới 13 tuổi có giám hộ đi cùng). Trong khi đó, phim của Trấn Thành dán nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên). Dự đoán mùa phim Tết năm nay, nhiều người trong giới nghiêng về tác phẩm "Thỏ ơi!!" - tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn - nhờ thương hiệu của anh và dàn diễn viên có lượng người hâm mộ lớn.

Một số khác đánh giá cao "Nhà ba tôi một phòng" nhưng cũng dành sự quan tâm lớn đến "Báu vật trời cho" cũng như "Mùi phở" bởi sở hữu những tên tuổi không kém. Hẳn nhiên, thương hiệu chỉ có thể tạo được sự tò mò ban đầu từ khán giả, nhưng thắng hay thua phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng kịch bản từng tác phẩm và hiệu ứng truyền thông sau khi ra rạp.

Từ ngày 26-2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ), khán giả đã có thêm phim Việt để thưởng thức là "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền. Phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công ra rạp từ ngày 27-2.

Sang tháng 3, loạt phim Việt dự kiến ra rạp gồm: "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn, "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến, "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Những tác phẩm tiếp theo: "Song hỷ lâm nguy", "Giải cứu", "Đại tiệc trăng máu 8", "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", "Anh hùng", "Trại buôn người", "Madames Thanh Sắc", "Lầu chú Hỏa", "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", "Ma da 2", "Lên hương", "Thẩm mỹ viện âm phủ", "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", "Cao thủ bi-a: Đại chiến với quỷ dữ", "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"…

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn làm nhà sản xuất, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Đức Khuê, Vân Sơn, Hồng Ánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn… "Bộ phim vừa mang yếu tố kinh dị vừa có vẻ như một phim ma đầy gay cấn với yếu tố điều tra và trinh thám - lột trần những bí ẩn - đồng thời vừa là một tác phẩm tâm lý, tình cảm và gia đình, nhưng vẫn đem lại rất nhiều tiếng cười" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thông tin.

Phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, cũng rất hứa hẹn vì được đầu tư lớn về quy mô.

Tăng lượng, nâng chất

Theo trang Box Office Vietnam, năm 2025, điện ảnh Việt có hơn 50 phim ra rạp với doanh thu 3.770 tỉ đồng, chiếm khoảng 61,4% tổng doanh thu phòng vé tại Việt Nam.

Phim Việt có doanh thu kỷ lục là "Mưa đỏ" của NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền, thu về 714 tỉ đồng. Một số phim Việt khác như: "Bộ tứ báo thủ" hơn 332 tỉ đồng, "Tử chiến trên không" hơn 251 tỉ đồng, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" hơn 248 tỉ đồng, "Nhà gia tiên" 242 tỉ đồng, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" 232 tỉ đồng, "Nụ hôn bạc tỉ" hơn 211 tỉ đồng, "Truy tìm long diên hương" hơn 206 tỉ đồng, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" hơn 172 tỉ đồng, "Thiên đường máu" hơn 125 tỉ đồng…

Mặc dù vẫn còn không ít phim Việt thất bại về mặt doanh thu, nhưng số lượng phim thắng lớn, vượt mốc trăm tỉ đồng ngày càng nhiều, góp phần làm thị trường điện ảnh thêm sôi động và phong phú. Đặc biệt, sự bùng nổ của dòng phim lịch sử và chiến tranh đã tạo động lực cho nhà làm phim "mạnh tay" đầu tư những tác phẩm với quy mô lớn và chất lượng cao, góp phần nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường. Điển hình, phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" dự kiến ra rạp dịp lễ 2-9 được đầu tư lớn. Hai nhà sản xuất chính của phim là bà Ngô Thị Bích Hiền và Ngô Thị Bích Hạnh - 2 Phó Chủ tịch của Công ty BHD - tiết lộ đoàn phim có gần 200 nhân sự, hơn 50 diễn viên có thoại - trong đó có nhiều diễn viên hàng đầu Việt Nam, gần 100 diễn viên hành động, hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng, 83 ngày đêm quay tại hơn 40 bối cảnh hoành tráng ở Ninh Bình…

Một tín hiệu vui cho giới làm phim là khán giả đang dần chuyển hướng ủng hộ phim nội địa, với nhiều tác phẩm Việt chiếm lĩnh phòng vé và thu hút đông người xem - dấu hiệu cho thấy thị hiếu đang thay đổi mạnh mẽ. Có thể nói đây là cơ hội cho các nhà làm phim Việt tiếp tục nâng cao số lượng lẫn chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin nơi khán giả và đem đến những phim xuất sắc hơn trong tương lai.

"Năm 2026, thể loại kinh dị và tâm linh sẽ nhường chỗ cho những đề tài hình sự, điều tra, thời sự, gần gũi, phản ánh hơi thở thời đại hơn" - đạo diễn, biên kịch Kay Nguyễn nhận định.



