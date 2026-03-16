Văn hóa - Văn nghệ

Điện ảnh Việt Nam: Nhiều dư địa bứt phá

MINH KHUÊ

Năm 2025, doanh thu phòng vé phim điện ảnh Việt Nam đạt mức kỷ lục - gần 5.600 tỉ đồng, với hơn 70 triệu vé bán ra

Năm 2023-2025, doanh thu phòng vé hằng năm của phim điện ảnh Việt Nam đạt mức tăng trưởng trên 20%. Riêng mùa phim Tết Bính Ngọ 2026, phim Việt đã đạt doanh thu hơn 700 tỉ đồng, tăng so với Tết Ất Tỵ 2025.

Chuyển từ lượng sang chất

Hội nghị Đối tác chiến lược ngành điện ảnh do CGV Việt Nam lần đầu tổ chức mới đây đã cung cấp những số liệu đáng chú ý và phác họa bức tranh tiềm năng của thị trường điện ảnh trong nước.

Theo đó, dự kiến năm 2026, số lượng phim Việt ra rạp là hơn 70 tác phẩm. Dù tăng so với năm 2025 nhưng so với các nước có nền điện ảnh phát triển trong khu vực, số lượng này vẫn còn khá thấp.

Bà Jeong Jiyoung, Tổng Giám đốc cũng như ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CJ CGV Việt Nam, đều cho rằng 2025 là năm phát triển mạnh mẽ của điện ảnh trong nước. Toàn thị trường ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 35% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Năm 2019, doanh thu toàn thị trường tăng 30%. Khi đại dịch ập đến, rạp phim "đóng băng" và thị trường sụt giảm đến 70% suốt những năm 2020-2021. Sang năm 2022, thị trường phim Việt Nam bắt đầu phục hồi dần.

Từ năm 2023 đến nay, thị trường điện ảnh Việt Nam giữ mức tăng đều đặn. Đáng chú ý, năm 2025 có đến 9 phim Việt vượt được mốc doanh thu phòng vé 100 tỉ đồng, trong đó "Mưa đỏ" lập kỷ lục với hơn 700 tỉ đồng. Những con số tích cực này đến từ việc thị trường điện ảnh nói chung và phim nội địa nói riêng tăng trưởng mạnh trong hơn 4 năm qua.

Tỉ trọng phim Việt ra rạp đã có sự đảo chiều đáng kể so với phim ngoại nhập kể từ năm 2023. Trong năm 2025, thị phần phim Việt chiếm đến 62% tổng số phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho các cụm rạp trong nước.

Hai đô thị lớn, quy tụ đông đảo khán giả và mang lại nguồn thu chủ yếu cho nhà làm phim hiện nay vẫn là Hà Nội và TP HCM. Các khu vực lân cận cũng đang phát triển không ngừng, mang lại cơ hội cho nhà làm phim khai phá.

Nhiều người trong cuộc cho rằng điện ảnh Việt đã chuyển dịch rõ rệt từ số lượng sang chất lượng. Doanh thu trung bình mỗi phim giai đoạn 2023-2025 tăng gấp 3,8 lần so với trước đại dịch. Phim Việt không chỉ mở rộng quy mô số lượng mà còn nâng cao mặt bằng doanh thu chung của toàn ngành. Tổng doanh thu phim Việt năm 2025 tương đương với doanh thu của toàn thị trường điện ảnh trong nước năm 2018.

"Năm 2019, doanh thu trung bình mỗi phim Việt Nam là 18 tỉ đồng, đến năm 2023 tăng lên 67 tỉ đồng, năm 2024 là 62 tỉ đồng và năm 2025 lên 69 tỉ đồng" - ông Nguyễn Hoàng Hải so sánh.

Điện ảnh Việt Nam: Nhiều dư địa bứt phá - Ảnh 1.

Phim “Báu vật trời cho” ra rạp dịp Tết Bính Ngọ 2026, doanh thu đạt hơn 103 tỉ đồng. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Tiềm năng và thách thức

Năm 2025, chỉ số lượt xem bình quân đầu người ở thị trường điện ảnh Việt Nam đạt 0,7, nghĩa là trung bình mỗi người Việt xem phim 0,7 lần/năm. Đây là mức tăng đáng kể nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với thị trường điện ảnh các nước trong khu vực, như Singapore là 1,3 hay Malaysia là 1.

Tuy nhiên, người trong giới nhận định dư địa để điện ảnh Việt Nam tiếp tục bứt phá còn nhiều. Bà Jeong Jiyoung tin tưởng phim Việt sẽ sớm cán mốc 100 triệu vé bán ra mỗi năm, bước vào tốp 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp cao nhất trên thế giới.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường điện ảnh Việt Nam cũng đối mặt sự phân hóa và cạnh tranh dữ dội. Ngoài một vài dự án doanh thu bùng nổ thì phần lớn phim Việt vẫn còn chật vật ở ngưỡng 20-50 tỉ đồng. Điều này cho thấy việc đầu tư vào điện ảnh hiện nay dù rất tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro. Nhà làm phim muốn tác phẩm đạt danh thu phòng vé cao thì phải đầu tư nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn ở mọi khâu.

Các nhà chuyên môn khuyến cáo người làm phim điện ảnh cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thị trường, về thể loại, thời điểm phát hành, hành vi khán giả, tác động của "ngôi sao phòng vé"..., từ đó có kế hoạch đầu tư, sản xuất, phát hành phù hợp. Không ít nhà làm phim thích tác phẩm của mình chiếu vào dịp lễ, Tết nên bỏ qua những tháng thấp điểm (tháng 3, 6, 7, 10 và 11). Vào thời điểm này, thị trường thường khan hiếm phim Việt chất lượng cao.

Thực tế cho thấy vào các dịp lễ, Tết, sự cạnh tranh là rất lớn vì 4 hay 5 phim ra rạp cùng lúc, suất chiếu sẽ ưu tiên cho các tác phẩm tốp đầu. Trong khi đó, vào mùa thấp điểm, các phim sẽ có nhiều suất chiếu hơn. Thị trường điện ảnh Việt Nam từng chứng kiến không ít phim chiếu tháng 3 thành công, như "Siêu lừa gặp siêu lầy", "Quỷ nhập tràng"; hay như tháng 6 là các phim "Em và Trịnh", "Út Lan: Oán linh giữ của"...

"Nhà làm phim cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh cạnh tranh suất chiếu. Chọn đúng thời điểm ra rạp cũng quan trọng không kém việc thực hiện được một phim hay" - ông Nguyễn Hoàng Hải nhận xét.

Trong khi đó, ông Lee Joung-kuk, Giám đốc Vận hành CJ CGV Việt Nam, nhận định các yếu tố tác động để khán giả chọn xem phim là thể loại, giá vé, bình luận tích cực... "Độ truyền miệng của tác phẩm trên mạng xã hội hiện nay chiếm gần 50% yếu tố khiến khán giả quyết định mua vé xem phim" - ông nhấn mạnh. 

Nhiều phim Việt đạt doanh thu cao dẫn đến hàng loạt "ngôi sao phòng vé" xuất hiện. Nhiều diễn viên đang được khán giả yêu thích như: Phương Anh Đào, Trấn Thành, Thái Hòa, Tuấn Trần, Kaity Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Kiều Minh Tuấn, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc...


