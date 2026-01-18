HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dễ trầm cảm có thể là dấu hiệu sớm của 2 bệnh nguy hiểm này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 17.700 người ở Đan Mạch cho thấy trầm cảm có thể không đơn thuần là vấn đề tâm lý khi chúng ta dần lớn tuổi.

Trong công trình vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học General Psychiatry, nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Aarhus, Đại học Aarhus và Bệnh viện Khu vực Viborg (Đan Mạch) cảnh báo rằng các triệu chứng trầm cảm ở người lớn tuổi còn có thể là dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson và sa sút trí tuệ.

Dễ trầm cảm có thể là dấu hiệu sớm của 2 bệnh nguy hiểm này - Ảnh 1.

Dễ trầm cảm khi dần lớn tuổi có thể không đơn thuần là vấn đề tâm lý - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, các tác giả đã phân tích hồ sơ của hơn 17.000 người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson hoặc bệnh Lewy (LBD) - một dạng sa sút trí tuệ phổ biến chỉ sau Alzheimer - trong những năm 2007-2019 ở Đan Mạch.

Những cá nhân này được ghép cặp theo độ tuổi và giới tính với những người mắc các bệnh mạn tính khác, bao gồm viêm khớp dạng thấp, bệnh thận mãn tính và loãng xương.

Phân tích cho thấy một xu hướng nhất quán: Trầm cảm phổ biến hơn và xuất hiện sớm hơn ở những người sau này mắc bệnh Parkinson hoặc bệnh Lewy so với những người được chẩn đoán mắc các bệnh mạn tính khác.

Khi thời điểm chẩn đoán đến gần, khả năng mắc trầm cảm tăng dần và đạt mức cao nhất trong 3 năm ngay trước đó.

Tỉ lệ trầm cảm cao cũng tiếp tục kéo dài sau khi chẩn đoán, vẫn cao hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson hoặc Lewy so với các nhóm đối chứng.

Đáng chú ý, sự gia tăng trầm cảm được quan sát thấy không chỉ đơn thuần là do những khó khăn về mặt cảm xúc khi phải đối mặt với một bệnh mạn tính: Có một mối liên hệ giữa việc dễ bị trầm cảm với các quá trình thoái hóa thần kinh sớm trong não, đặc biệt rõ ở người sa sút trí tuệ thể Lewy.

Các tác giả nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là tất cả những người bị trầm cảm sẽ mắc bệnh Parkinson hoặc chứng mất trí nhớ.

Tuy nhiên, kết quả này cho thấy khi bạn đã bắt đầu lớn tuổi và tự nhận thấy mình dễ có các triệu chứng trầm cảm - hoặc khi bạn thấy người thân trong gia đình tự dưng có cảm xúc "mong manh" - khác thường, đó là lúc nên chú ý đến nguy cơ phát triển các bệnh về thần kinh.

Mặc dù Parkinson hay sa sút trí tuệ hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm, việc điều trị chứng trầm cảm sớm có thể cải thiện chất lượng sống và góp phần vào các chiến lược giúp bệnh chậm tiến triển.



Tin liên quan

Phát hiện "cầu nối" gây trầm cảm và cách để chống lại

Phát hiện "cầu nối" gây trầm cảm và cách để chống lại

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã xác định được SGK1, một hóa chất não đóng vai trò đặc biệt trong bệnh trầm cảm.

Tiết lộ loại thức uống có thể gây trầm cảm nếu uống hàng ngày

(NLĐO) - Một loại thức uống hay được dùng trong những dịp vui vẻ lại có thể là lý do khiến tâm trạng của bạn xấu đi, thậm chí gây trầm cảm.

“Phòng chống trầm cảm học đường và sau sinh” được chọn là dự án cộng đồng

(NLĐO)- Diễn đàn huy động 10 sáng kiến góp phần thực hiện mục quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

sa sút trí tuệ Parkinson trầm cảm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo