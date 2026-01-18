Dễ trầm cảm có thể là dấu hiệu sớm của 2 bệnh nguy hiểm này

Trong công trình vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học General Psychiatry, nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Aarhus, Đại học Aarhus và Bệnh viện Khu vực Viborg (Đan Mạch) cảnh báo rằng các triệu chứng trầm cảm ở người lớn tuổi còn có thể là dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson và sa sút trí tuệ.

Dễ trầm cảm khi dần lớn tuổi có thể không đơn thuần là vấn đề tâm lý - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, các tác giả đã phân tích hồ sơ của hơn 17.000 người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson hoặc bệnh Lewy (LBD) - một dạng sa sút trí tuệ phổ biến chỉ sau Alzheimer - trong những năm 2007-2019 ở Đan Mạch.

Những cá nhân này được ghép cặp theo độ tuổi và giới tính với những người mắc các bệnh mạn tính khác, bao gồm viêm khớp dạng thấp, bệnh thận mãn tính và loãng xương.

Phân tích cho thấy một xu hướng nhất quán: Trầm cảm phổ biến hơn và xuất hiện sớm hơn ở những người sau này mắc bệnh Parkinson hoặc bệnh Lewy so với những người được chẩn đoán mắc các bệnh mạn tính khác.

Khi thời điểm chẩn đoán đến gần, khả năng mắc trầm cảm tăng dần và đạt mức cao nhất trong 3 năm ngay trước đó.

Tỉ lệ trầm cảm cao cũng tiếp tục kéo dài sau khi chẩn đoán, vẫn cao hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson hoặc Lewy so với các nhóm đối chứng.

Đáng chú ý, sự gia tăng trầm cảm được quan sát thấy không chỉ đơn thuần là do những khó khăn về mặt cảm xúc khi phải đối mặt với một bệnh mạn tính: Có một mối liên hệ giữa việc dễ bị trầm cảm với các quá trình thoái hóa thần kinh sớm trong não, đặc biệt rõ ở người sa sút trí tuệ thể Lewy.

Các tác giả nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là tất cả những người bị trầm cảm sẽ mắc bệnh Parkinson hoặc chứng mất trí nhớ.

Tuy nhiên, kết quả này cho thấy khi bạn đã bắt đầu lớn tuổi và tự nhận thấy mình dễ có các triệu chứng trầm cảm - hoặc khi bạn thấy người thân trong gia đình tự dưng có cảm xúc "mong manh" - khác thường, đó là lúc nên chú ý đến nguy cơ phát triển các bệnh về thần kinh.

Mặc dù Parkinson hay sa sút trí tuệ hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm, việc điều trị chứng trầm cảm sớm có thể cải thiện chất lượng sống và góp phần vào các chiến lược giúp bệnh chậm tiến triển.







