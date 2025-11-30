Chống trầm cảm nhanh nhất: Hãy làm điều này 30 phút

Viết trên tạp chí khoa học Molecular Psychiatry nhà thần kinh học Sonata Suk-yu Yau từ Đại học Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc) và các cộng sự chỉ ra rằng một buổi tập thể dục 30 phút ở mức độ vừa phải cũng có thể giúp nâng tâm trạng lên tức thời, rất hữu ích cho người bị trầm cảm, lo âu, hay đơn giản hơn là đang xuống tinh thần.

Tập thể dục ở mức độ vừa phải trong 30 phút có thể giúp giảm bớt mức độ trầm cảm tạm thời, ít nhất là trong ngày hôm đó - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu đã tuyển 40 người tình nguyện viên 18-40 tuổi. Họ được yêu cầu điền vào hồ sơ khảo sát để đánh giá tâm trạng trước và sau khi tập trên máy chạy bộ 30 phút, có đeo máy đo nhịp tim.

Những người tham gia, dù có hay không có triệu chứng lo âu và trầm cảm, đều cho thấy tâm trạng được cải thiện đáng kể. Sự nóng giận, bối rối, mệt mỏi, trầm uất, lo lắng... của họ trước khi chạy bộ đều được giảm bớt.

Đồng thời, lòng tự trọng, cảm giác nhiệt huyết, có sức sống... ở những người này đều tăng lên đáng kể.

Để tìm hiểu lý do, các nhà nghiên cứu thực hiện thêm thử nghiệm trên chuột, được trải qua một quy trình khiến chúng gặp phải trạng thái giống với trầm cảm ở con người.

Sự cải thiện tương tự như ở con người đã được ghi nhận sau khi chúng được vận động ở mức độ vừa phải nửa giờ. Đặc biệt hơn, hiệu ứng cải thiện tâm trạng này có thể kéo dài khoảng 24-48 giờ.

Phân tích cụ thể hơn những con chuột này, các tác giả nhận thấy nồng độ hormone adiponectin trong máu và vỏ não trước trán giữa - vùng não quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc - của chuột cao hơn sau khi tập luyện.

Sự gia tăng hormone adiponectin đã dẫn đến một con đường phân tử quan trọng nhằm "bật công tắc" hạnh phúc ở người tập luyện. Cơ chế này có thể tạo ra nền tảng cho các loại thuốc chống trầm cảm tác dụng nhanh thế hệ mới.

