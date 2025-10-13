Tiết lộ loại thức uống có thể gây trầm cảm nếu uống hàng ngày

Viết trên tạp chí khoa học JAMA Psychiatry, nhóm nghiên cứu từ Đại học Goethe Frankfurt và Đại học Münster (Đức) cảnh báo rằng việc uống nước ngọt thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm trung bình 16% ở phụ nữ.

Xét cụ thể hơn, những người uống càng nhiều nước ngọt thì khả năng mắc trầm cảm nặng càng tăng, với nguy cơ cao hơn khoảng 8% trên mỗi đơn vị tăng lượng nước ngọt tiêu thụ.

Uống nước ngọt thường xuyên không phải là điều dễ chịu như bạn tưởng - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả nói trên đến từ một phân tích dựa trên hơn 400 bệnh nhân trầm cảm và hơn 500 người đối chứng khỏe mạnh, tuổi từ 18-65.

Theo các tác giả, nước ngọt không phải là một thức uống tốt, bởi chứa nhiều calo rỗng, chủ yếu là đường đơn như glucose và fructose, làm tăng lượng đường trong máu.

Ruột cũng không thể hấp thụ hết lượng đường quá cao này, từ đó thúc đẩy sự phát triển của một số loài vi khuẩn cụ thể.

Những vi khuẩn này thường gây viêm và làm giảm tính toàn vẹn của hàng rào biểu mô ruột, gây suy yếu hệ thống miễn dịch niêm mạc, giữ vi khuẩn và các sản phẩm của vi khuẩn trong lòng ruột.

Sự gia tăng số lượng vi khuẩn gây viêm thúc đẩy tình trạng viêm toàn thân và viêm thần kinh, có liên quan đến lo âu và giảm khả năng học tập, đặc biệt là ở thanh thiếu niên.

Đối với những người tham gia nghiên cứu này, các tác giả phát hiện ra sự gia tăng "quân số" vi khuẩn Eggerthella trong ruột, vì đường dư thừa chính là thức ăn cho chúng.



Loại vi khuẩn này - cùng với Atopium và Bifidobacterium - đã được báo cáo là tồn tại nhiều trong ruột các bệnh nhân trầm cảm nặng trong những nghiên cứu trước đây, theo News Medical.