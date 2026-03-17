Lao động

Đề xuất bỏ mức vi phạm "đặc biệt nghiêm trọng" khi kỷ luật viên chức

G.Nam

(NLĐO) - Cách xác định mức độ vi phạm được phân thành 3 mức độ gồm: ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đáng chú ý là đề xuất bỏ mức độ vi phạm "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", nhằm thống nhất với quy định về xử lý kỷ luật đảng viên.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm sự đồng bộ với quy định hiện hành của Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc thống nhất cách phân loại mức độ vi phạm được cho là sẽ giúp thuận lợi hơn trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức.

Cùng với đó, dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị xử lý kỷ luật tại Điều 6 để phù hợp với Luật Viên chức 2025. Theo đề xuất, viên chức sẽ bị xem xét kỷ luật nếu có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; vi phạm các quy định về nghĩa vụ của viên chức; thực hiện những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp tại công sở và khi tiếp xúc với nhân dân; hoặc vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đề xuất bỏ mức vi phạm "đặc biệt nghiêm trọng" khi kỷ luật viên chức - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ mức độ vi phạm "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" khi xử lý kỷ luật viên chức

Dự thảo cũng quy định lại cách xác định mức độ vi phạm. Theo đó, hành vi vi phạm được phân thành ba mức độ gồm: ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.

Cụ thể, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng được hiểu là những hành vi có tính chất, mức độ tác hại không lớn, phạm vi tác động chủ yếu trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị nơi viên chức công tác.

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là những hành vi có tính chất và mức độ tác hại lớn hơn, phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài nội bộ cơ quan, gây dư luận không tốt trong đội ngũ viên chức và nhân dân, từ đó làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong khi đó, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng được xác định là hành vi có tính chất, mức độ và tác hại rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng tới toàn xã hội, gây dư luận bức xúc trong viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh các mức độ vi phạm nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống quy định, đồng thời giúp việc xem xét, xử lý kỷ luật viên chức được thực hiện rõ ràng, minh bạch và phù hợp với thực tiễn quản lý công vụ hiện nay.

Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất ưu tiên người không chuyên trách vào viên chức

Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất ưu tiên người không chuyên trách vào viên chức

(NLĐO) - Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất ưu tiên tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào viên chức

Cú hích mới từ Luật Viên chức

Luật Viên chức 2025 tạo bước ngoặt quản trị nhân lực khu vực công, nới cơ chế góp vốn, điều hành doanh nghiệp, đổi mới tuyển dụng

Viên chức không được làm những việc này

(NLĐO) - Luật Viên chức số 29/2025/QH15 ngày 10-12-2025 của Quốc hội quy định những việc viên chức không được làm

