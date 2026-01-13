HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cú hích mới từ Luật Viên chức

Bài và ảnh: TRUNG NAM

Luật Viên chức 2025 tạo bước ngoặt quản trị nhân lực khu vực công, nới cơ chế góp vốn, điều hành doanh nghiệp, đổi mới tuyển dụng

Quốc hội thông qua Luật Viên chức năm 2025 tại kỳ họp thứ 10 đã mang đến một loạt thay đổi căn bản trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức. Lần đầu tiên, luật cho phép viên chức được ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập, tham gia góp vốn, thậm chí điều hành doanh nghiệp (DN) nếu không vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng và pháp luật chuyên ngành.

Khơi thông năng lực

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, đây là bước thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tạo hành lang pháp lý năng động, minh bạch và hiệu quả hơn cho khu vực sự nghiệp công lập trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu sống còn.

Không chỉ dừng ở việc "nới" hành lang pháp lý, luật còn thay đổi cách tiếp cận trong quản trị nguồn nhân lực khu vực công, hướng tới mô hình linh hoạt, cạnh tranh và dựa trên hiệu quả. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Viên chức 2025 là việc quản lý viên chức hoàn toàn theo vị trí việc làm. Thay vì dựa trên biên chế, ngạch bậc và thâm niên, luật xác định rõ 3 nhóm vị trí: quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; và hỗ trợ.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển. Đáng chú ý, luật bổ sung cơ chế tiếp nhận người có kinh nghiệm làm việc ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức, qua đó mở rộng "đầu vào" của khu vực công. Theo Bộ Nội vụ, vị trí việc làm sẽ là căn cứ để bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo và thực hiện các chế độ, chính sách. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng "giữ ghế", tăng tính cạnh tranh và gắn trách nhiệm với kết quả công việc cụ thể.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM, cho rằng quản lý theo vị trí việc làm là xu hướng quản trị hiện đại. Nếu làm nghiêm túc, đây sẽ là cách để khu vực công vận hành theo logic thị trường, lấy hiệu quả làm thước đo, chứ không chỉ dựa vào thâm niên.

Song song đó, luật cũng đổi mới cơ chế đánh giá viên chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, dựa trên sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân, DN. Chính phủ sẽ ban hành khung tiêu chí chung để các đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế đánh giá phù hợp.

"Nếu thực hiện đúng tinh thần này, viên chức sẽ không thể "an phận" mà buộc phải liên tục nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ. Điều đó sẽ là cú hích khơi thông năng lực của đội ngũ viên chức trong thời gian tới" - TS Vũ đánh giá.

Cú hích mới từ Luật Viên chức - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội cống hiến để gia tăng thu nhập

Liên thông công - tư

Điểm gây chú ý nhất của Luật Viên chức 2025 là quy định cho phép viên chức tham gia góp vốn, điều hành DN, với điều kiện không xung đột lợi ích và không vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng.

Theo Bộ Nội vụ, quy định này nhằm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nơi việc chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu là yêu cầu tất yếu.

TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, cho rằng đây là bước tiến phù hợp với bối cảnh mới. Trong nền kinh tế tri thức, việc tách bạch cứng nhắc giữa khu vực công và khu vực tư không còn phù hợp. Cho phép viên chức tham gia hoạt động kinh tế sẽ khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tận dụng tốt hơn chất xám của đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và trình độ này.

Bàn về việc luật mở rộng cơ chế tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, doanh nhân tiêu biểu, luật sư giỏi... vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, theo TS Quý, đây là bước đột phá. Không chỉ tiếp nhận, luật còn cho phép ký hợp đồng để họ đảm nhận cả vị trí quản lý, điều hành hoặc các vị trí chuyên môn then chốt.

"Cơ chế hợp đồng với chuyên gia là rất cần thiết. Nhiều lĩnh vực như công nghệ, y tế, giáo dục, quản trị đô thị… đòi hỏi tri thức mới liên tục. Nếu không mở cửa, khu vực công sẽ tụt hậu. Nhưng cần có hệ thống kiểm soát hiệu quả, để tránh trục lợi hoặc tạo lợi thế không công bằng cho DN "sân sau" - TS Quý nhấn mạnh.

Một điểm mới khác của luật là quy định về miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm đối với viên chức đã làm đúng quy trình, không vụ lợi nhưng gây thiệt hại do yếu tố khách quan hoặc trong quá trình thử nghiệm các sáng kiến đổi mới. Theo luật sư Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Văn phòng Luật sư Đắc Nhân Tâm, không thể yêu cầu viên chức đổi mới, sáng tạo nếu họ luôn lo bị kỷ luật khi thất bại. Cơ chế bảo vệ người dám làm là rất cần thiết.

Bộ Nội vụ cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ là nhiệm vụ trọng tâm của luật. Việc này sẽ giúp minh bạch hóa toàn bộ vòng đời nghề nghiệp của viên chức, từ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đến bổ nhiệm, khen thưởng. 

Cơ hội để cống hiến nhiều hơn

Chị Đỗ Ngọc Thanh Tâm, nhân viên tại một trường THCS công lập ở phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), cho rằng Luật Viên chức 2025 mở ra nhiều cơ hội mới cho những người làm việc trong khu vực công. Việc quản lý theo vị trí việc làm sẽ được đánh giá công bằng hơn, dựa trên năng lực và hiệu quả công việc thay vì thâm niên. "Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều cơ hội để học hỏi, đổi mới và cống hiến tốt hơn. Nhưng chúng tôi mong sớm có cơ chế hướng dẫn rõ ràng để yên tâm thực hiện" - chị Tâm bày tỏ.


Tin liên quan

Sửa đổi bất cập của Luật Viên chức

Sửa đổi bất cập của Luật Viên chức

(NLĐO)- Những bất cập về hợp đồng, chế độ thôi việc, kỷ luật, chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức trong Luật Viên chức, theo Bộ Nội vụ cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

(NLĐO) - Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 1 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

7 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi

(NLĐO) - Ngày 6-1-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Luật Viên chức phòng chống tham nhũng Bộ Nội vụ hành lang pháp lý chuyển đổi số nguồn nhân lực kinh tế tri thức đội ngũ nhân lực Bảo hiểm thất nghiệp đào tạo nghề ứng dụng công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo