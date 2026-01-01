HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Viên chức không được làm những việc này

G.Nam

(NLĐO) - Luật Viên chức số 29/2025/QH15 ngày 10-12-2025 của Quốc hội quy định những việc viên chức không được làm

Cụ thể, những việc viên chức không được làm gồm:

1. Trốn tránh, thoái thác, đùn đẩy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý nghỉ việc, bỏ việc; tham gia đình công; đăng tải, phát tán, phát ngôn thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đất nước, địa phương, đơn vị nơi công tác.

2. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và xã hội.

3. Có hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Viên chức không được làm những việc nào? - Ảnh 1.

Nghiêm cấm viên chức trốn tránh trách nhiệm; đùn đẩy công việc; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý nghỉ việc, bỏ việc; tham gia đình công.

4. Sử dụng tài sản công, tài sản của Nhân dân trái pháp luật.

5. Có hành vi phân biệt đối xử dân tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội dưới mọi hình thức trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

7. Những việc không được làm theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; những việc không được làm khác theo quy định của pháp luật, của cấp có thẩm quyền.

Đề xuất mới về việc làm của viên chức, có thể đi làm thêm, điều hành doanh nghiệp

Đề xuất mới về việc làm của viên chức, có thể đi làm thêm, điều hành doanh nghiệp

(NLĐO)- Sáng 22-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình Quốc hội dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Hoàn thiện danh mục hơn 800 vị trí việc làm công chức, viên chức

(NLĐO) - Bộ Nội vụ hoàn thiện danh mục hơn 800 vị trí việc làm công chức, viên chức; tinh gọn bộ máy và loại bỏ nhiều chức danh không còn phù hợp

Hướng dẫn mới nhất về thực hiện chế độ tiền thưởng đối với công chức, viên chức sau sáp nhập

(NLĐO) - Chế độ tiền thưởng thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của công chức, viên chức

