Đề xuất bố trí nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại TPHCM

Sở Nội vụ TPHCM vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin xây dựng các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá thực trạng, năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại, hạn chế (nếu có) của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang bố trí hỗ trợ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Đảng ủy cấp xã thời gian qua;

Rà soát và đề xuất số lượng dự kiến những trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện để thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định;

Đề xuất số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần giữ lại trong thời gian từ ngày 31-5 đến hết ngày 31-12-2026 để tiếp tục đảm bảo nhân lực hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam và Đảng ủy cấp xã triển khai các nội dung hoạt động, công tác, nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất các tiêu chí, cơ sở, lý do cần tiếp tục sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Đề xuất các hình thức tiếp tục sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giữ lại đến hết ngày 31-12-2026; mức thu nhập hằng tháng, chế độ, chính sách và nguồn kinh phí thực hiện;

Bên cạnh đó, đề xuất mức hỗ trợ thêm do ngân sách TP đảm bảo đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cũng như không được chuyển sang vị trí việc làm khác và giải quyết chế độ theo quy định tại thời điểm ngày 31-5-2026.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ TP đề cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến việc thực hiện xây dựng nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tại cấp xã. Theo đó, đề nghị dự kiến số lượng nhân sự sẽ tiếp nhận từ nguồn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tiêu chí, tiêu chuẩn, phương thức, hình thức tuyển chọn và kinh phí, chế độ, chính sách.