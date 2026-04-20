Đề xuất bố trí nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất bố trí nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại TPHCM

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện có thể được đề xuất tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định

Sở Nội vụ TPHCM vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin xây dựng các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá thực trạng, năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại, hạn chế (nếu có) của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang bố trí hỗ trợ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Đảng ủy cấp xã thời gian qua;

Rà soát và đề xuất số lượng dự kiến những trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện để thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định;

Đề xuất bố trí nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại TPHCM - Ảnh 1.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện có thể được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định

Đề xuất số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần giữ lại trong thời gian từ ngày 31-5 đến hết ngày 31-12-2026 để tiếp tục đảm bảo nhân lực hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam và Đảng ủy cấp xã triển khai các nội dung hoạt động, công tác, nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất các tiêu chí, cơ sở, lý do cần tiếp tục sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Đề xuất các hình thức tiếp tục sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giữ lại đến hết ngày 31-12-2026; mức thu nhập hằng tháng, chế độ, chính sách và nguồn kinh phí thực hiện;

Bên cạnh đó, đề xuất mức hỗ trợ thêm do ngân sách TP đảm bảo đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cũng như không được chuyển sang vị trí việc làm khác và giải quyết chế độ theo quy định tại thời điểm ngày 31-5-2026.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ TP đề cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến việc thực hiện xây dựng nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tại cấp xã. Theo đó, đề nghị dự kiến số lượng nhân sự sẽ tiếp nhận từ nguồn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tiêu chí, tiêu chuẩn, phương thức, hình thức tuyển chọn và kinh phí, chế độ, chính sách.

Tin liên quan

TP HCM: Hơn 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư được hưởng trợ cấp ra sao?

TP HCM: Hơn 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư được hưởng trợ cấp ra sao?

(NLĐO) - Cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn dôi dư do sắp xếp theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 và Nghị định 34/2019/NĐ-CP sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền phụ cấp lương.

Để lực lượng không chuyên trách cống hiến tốt...

Nhiều địa bàn trong TPHCM cần chuyên môn và tinh thần cống hiến của lực lượng cán bộ không chuyên trách

Giải "bài toán" nhân sự không chuyên trách ở phường trung tâm TPHCM

(NLĐO) - TPHCM đang tính nhiều phương án để sử dụng hiệu quả lực lượng này

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo