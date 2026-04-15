HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Để lực lượng không chuyên trách cống hiến tốt...

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nhiều địa bàn trong TPHCM cần chuyên môn và tinh thần cống hiến của lực lượng cán bộ không chuyên trách

Chiều 14-4, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn khảo sát số 1 - chủ trì.

Nhiều nhiệm vụ được giải quyết

Buổi làm việc có nội dung về hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi cho biết phường có 34 người hoạt động không chuyên trách. 

Phần lớn có trình độ đại học trở lên, nền tảng kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng xử lý công việc hành chính và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nguồn nhân sự này phối hợp cùng công chức hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của đơn vị.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh thông tin sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên, nhất là đặc thù của phường trung tâm, có nhiều điều kiện thuận lợi nên nhiều người dân ghé đến làm thủ tục phi địa giới. 

Trong bối cảnh ấy, khối chính quyền phường được tạm giao 60 biên chế, hiện có 57 biên chế thực tế, so với quy định là dư 9. Số cán bộ không chuyên trách ở khối chính quyền là 12 người.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh cho hay tất cả người hoạt động không chuyên trách được đánh giá từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc. Do đó, nếu được, phường đề xuất giữ nguyên biên chế tạm giao, còn 12 người hoạt động không chuyên trách thì vẫn đang được sử dụng hết công suất.

Để lực lượng không chuyên trách cống hiến tốt... - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Bắc Nam thông tin tại buổi làm việc

6 giải pháp

Về vấn đề ông Vũ Nguyễn Quang Vinh nêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam phản hồi sở đang tham mưu kế hoạch, tính toán về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. 

Ở kế hoạch này, Sở Nội vụ dự kiến 6 giải pháp. Trong đó, tiếp tục đề xuất UBND TPHCM cho ký hợp đồng theo Nghị định 173/2025, là hợp đồng làm việc như công chức. Giải pháp nữa, sẽ tiếp tục vận động họ về công tác ở khu phố, ấp... hoặc giải quyết chế độ, chính sách, đào tạo nghề để chuyển đổi vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Bắc Nam cho biết các nội dung sẽ được báo cáo cụ thể với Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết vào hôm nay, 15-4. 

Nếu được lãnh đạo TPHCM thông qua thì sở sẽ triển khai ngay trong tháng 4 và tháng 5-2026.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận nhiều địa bàn trong thành phố cần lực lượng cán bộ không chuyên trách. Tuy nhiên, cần ở mức độ nào, cần bao nhiêu người thì phải xét trên nhiều khía cạnh.

"Không chỉ có sự tận tâm mà còn có những quy định khác cần được đáp ứng" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nói. Bà cũng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ có định hướng, giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 

Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Trong ngày, đoàn công tác do ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại phường Phú Mỹ.

Thông tin từ buổi làm việc cho hay các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy được địa phương triển khai kịp thời gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân. Nhiều phong trào, cuộc vận động đạt kết quả tích cực, nhất là hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu phố.

Phường cũng chú trọng nâng cao vai trò tổ chức Đảng ở khu vực ngoài nhà nước. Qua đó, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phát triển Đảng viên trong công nhân, người lao động được quan tâm đúng mức.

Phát biểu kết luận, ông Dương Anh Đức ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy phường Phú Mỹ. Ông đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngọc Giang


Tin liên quan

Thành ủy TPHCM thành lập 4 đoàn khảo sát người hoạt động không chuyên trách

(NLĐO)- Công tác khảo sát nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo