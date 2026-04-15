Để lực lượng không chuyên trách cống hiến tốt...

Chiều 14-4, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn khảo sát số 1 - chủ trì.

Nhiều nhiệm vụ được giải quyết

Buổi làm việc có nội dung về hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi cho biết phường có 34 người hoạt động không chuyên trách.

Phần lớn có trình độ đại học trở lên, nền tảng kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng xử lý công việc hành chính và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nguồn nhân sự này phối hợp cùng công chức hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của đơn vị.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh thông tin sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên, nhất là đặc thù của phường trung tâm, có nhiều điều kiện thuận lợi nên nhiều người dân ghé đến làm thủ tục phi địa giới.

Trong bối cảnh ấy, khối chính quyền phường được tạm giao 60 biên chế, hiện có 57 biên chế thực tế, so với quy định là dư 9. Số cán bộ không chuyên trách ở khối chính quyền là 12 người.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh cho hay tất cả người hoạt động không chuyên trách được đánh giá từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc. Do đó, nếu được, phường đề xuất giữ nguyên biên chế tạm giao, còn 12 người hoạt động không chuyên trách thì vẫn đang được sử dụng hết công suất.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Bắc Nam thông tin tại buổi làm việc

6 giải pháp

Về vấn đề ông Vũ Nguyễn Quang Vinh nêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam phản hồi sở đang tham mưu kế hoạch, tính toán về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách.

Ở kế hoạch này, Sở Nội vụ dự kiến 6 giải pháp. Trong đó, tiếp tục đề xuất UBND TPHCM cho ký hợp đồng theo Nghị định 173/2025, là hợp đồng làm việc như công chức. Giải pháp nữa, sẽ tiếp tục vận động họ về công tác ở khu phố, ấp... hoặc giải quyết chế độ, chính sách, đào tạo nghề để chuyển đổi vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Bắc Nam cho biết các nội dung sẽ được báo cáo cụ thể với Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết vào hôm nay, 15-4.

Nếu được lãnh đạo TPHCM thông qua thì sở sẽ triển khai ngay trong tháng 4 và tháng 5-2026.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận nhiều địa bàn trong thành phố cần lực lượng cán bộ không chuyên trách. Tuy nhiên, cần ở mức độ nào, cần bao nhiêu người thì phải xét trên nhiều khía cạnh.

"Không chỉ có sự tận tâm mà còn có những quy định khác cần được đáp ứng" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nói. Bà cũng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ có định hướng, giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở Trong ngày, đoàn công tác do ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại phường Phú Mỹ. Thông tin từ buổi làm việc cho hay các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy được địa phương triển khai kịp thời gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân. Nhiều phong trào, cuộc vận động đạt kết quả tích cực, nhất là hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu phố. Phường cũng chú trọng nâng cao vai trò tổ chức Đảng ở khu vực ngoài nhà nước. Qua đó, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phát triển Đảng viên trong công nhân, người lao động được quan tâm đúng mức. Phát biểu kết luận, ông Dương Anh Đức ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy phường Phú Mỹ. Ông đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ngọc Giang



