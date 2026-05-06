Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn.

Cụ thể, hằng tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ khi Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2027.

Từ ngày 1-1-2028, áp dụng mức đóng 0,5%. Đồng thời, tiếp tục kế thừa quy định về phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Công đoàn phường Gia Định, TPHCM chăm lo cho người lao động bị tai nạn lao động trong Tháng Công nhân năm 2026

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh này nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ có thời hạn, góp phần giảm chi phí cho người sử dụng lao động, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn quỹ.

So với quy định hiện hành, dự thảo chuyển từ cơ chế áp dụng mức đóng thấp hơn trên cơ sở điều kiện, hồ sơ sang quy định trực tiếp mức đóng đồng đều (0,3% trên quỹ tiền lương) theo thời gian áp dụng. Qua đó, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Thực tiễn, theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tổng thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2025 là gần 7.369 tỉ đồng, số người tham gia khoảng 18,1 triệu người, kết dư quỹ ước đến hết năm 2025 là khoảng 86.442 tỉ đồng (ước tăng thêm khoảng 8.000 tỉ đồng so với năm 2024).

Sau thời gian hỗ trợ, việc quay trở lại mức 0,5% từ ngày 1-1- 2028 là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn quỹ. Đây là mức đóng đã được thực hiện ổn định trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ của BHXH và tạo dư địa tài chính để đáp ứng nhu cầu chi trả trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc áp dụng mức đóng 0,3% trong năm 2027 dự kiến làm giảm thu quỹ khoảng gần 3.000 tỉ đồng, song vẫn nằm trong khả năng cân đối trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, áp lực chi có xu hướng gia tăng, cả về số người hưởng và mức chi trả, do điều chỉnh tiền lương và định hướng nâng mức hưởng theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, cơ quan soạn thảo xác định việc giảm mức đóng xuống 0,3% chỉ là giải pháp hỗ trợ có thời hạn trong bối cảnh cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mức này được lựa chọn trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành, đồng thời tạo tác động giảm chi phí rõ rệt trong thời gian áp dụng.