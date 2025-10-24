Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại những thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc

Chiều 23-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đánh giá thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã làm rất tốt, rất hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí cách mạng gắn với công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một phương tiện thông tin rất quan trọng - mà quan trọng nhất là định hướng và dẫn dắt thông tin, là diễn đàn của nhân dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Nên giữ lại thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc. Ảnh: Văn Duẩn

"Cho nên, khi lấy ý kiến của nhân dân trong việc góp ý dự thảo các báo cáo chính trị, các văn kiện, báo chí góp phần tuyên truyền; nhiều đóng góp ý kiến của nhân dân là những thông tin rất quan trọng để chúng ta ban hành các chính sách, đường lối, các chiến lược phát triển. Trong đó, chúng ta xác định báo chí là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, mà vũ khí càng nhiều, càng hiện đại, càng chuyên nghiệp càng tốt" - đại biểu Trần Hoàng Ngân bày tỏ.

Tán thành sửa toàn diện Luật Báo chí, vị đại biểu đoàn TP HCM cũng hoàn toàn ủng hộ Quốc hội sớm thông qua luật và sớm có hiệu lực, kèm theo đó là các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể để khi Quốc hội bấm nút thông qua, là luật có thể đi vào cuộc sống, bởi trong luật có rất nhiều điều giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc. Clip: Văn Duẩn

Nên bổ sung điều kiện thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Trong các điều khoản, đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá cao ban soạn thảo đã đưa rất chi tiết như Điều 5 về quyền tự do báo chí của công dân, trong đó quy định 6 quyền cho thấy đất nước ta tôn trọng quyền tự do báo chí, tôn trọng quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân (tại Điều 6).

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng qua tiếp xúc cử tri, cử tri đề nghị báo chí cần điều tiết trong việc đưa thông tin, không nên đưa quá thật, quá nhiều hình ảnh, chi tiết mang tính bạo lực, kích động lối sống trái thuần phong mỹ tục. Do đó, đại biểu đồng tình với các hành vi bị cấm trong dự thảo luật.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đề nghị quy định rõ hơn về các cơ quan báo chí. Cụ thể, tại khoản 6, Điều 16 quy định: "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Đại biểu Trần Hoàng Ngân kiến nghị bổ sung thêm quy định về điều kiện thành lập các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện vì đây là loại hình báo chí thế giới khá phổ biến.

"Cụ thể như tại Thủ đô Hà Nội hay TP HCM và một số tỉnh khác, nếu như thỏa mãn các điều kiện thì đều có thể được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Đồng thời, đề nghị giữ những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc" - đại biểu Trần Hoàng Ngân kiến nghị.