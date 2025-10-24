Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại những thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại những thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đề nghị giữ lại những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc.

Chiều 23-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đánh giá thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã làm rất tốt, rất hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí cách mạng gắn với công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một phương tiện thông tin rất quan trọng - mà quan trọng nhất là định hướng và dẫn dắt thông tin, là diễn đàn của nhân dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc - Ảnh 1.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Nên giữ lại thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc. Ảnh: Văn Duẩn

"Cho nên, khi lấy ý kiến của nhân dân trong việc góp ý dự thảo các báo cáo chính trị, các văn kiện, báo chí góp phần tuyên truyền; nhiều đóng góp ý kiến của nhân dân là những thông tin rất quan trọng để chúng ta ban hành các chính sách, đường lối, các chiến lược phát triển. Trong đó, chúng ta xác định báo chí là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, mà vũ khí càng nhiều, càng hiện đại, càng chuyên nghiệp càng tốt" - đại biểu Trần Hoàng Ngân bày tỏ.

Tán thành sửa toàn diện Luật Báo chí, vị đại biểu đoàn TP HCM cũng hoàn toàn ủng hộ Quốc hội sớm thông qua luật và sớm có hiệu lực, kèm theo đó là các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể để khi Quốc hội bấm nút thông qua, là luật có thể đi vào cuộc sống, bởi trong luật có rất nhiều điều giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Đề nghị giữ lại thương hiệu báo chí lớn, uy tín với bạn đọc. Clip: Văn Duẩn

Nên bổ sung điều kiện thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Trong các điều khoản, đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá cao ban soạn thảo đã đưa rất chi tiết như Điều 5 về quyền tự do báo chí của công dân, trong đó quy định 6 quyền cho thấy đất nước ta tôn trọng quyền tự do báo chí, tôn trọng quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân (tại Điều 6).

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng qua tiếp xúc cử tri, cử tri đề nghị báo chí cần điều tiết trong việc đưa thông tin, không nên đưa quá thật, quá nhiều hình ảnh, chi tiết mang tính bạo lực, kích động lối sống trái thuần phong mỹ tục. Do đó, đại biểu đồng tình với các hành vi bị cấm trong dự thảo luật.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đề nghị quy định rõ hơn về các cơ quan báo chí. Cụ thể, tại khoản 6, Điều 16 quy định: "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Đại biểu Trần Hoàng Ngân kiến nghị bổ sung thêm quy định về điều kiện thành lập các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện vì đây là loại hình báo chí thế giới khá phổ biến.

"Cụ thể như tại Thủ đô Hà Nội hay TP HCM và một số tỉnh khác, nếu như thỏa mãn các điều kiện thì đều có thể được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Đồng thời, đề nghị giữ những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc" - đại biểu Trần Hoàng Ngân kiến nghị.

Tin liên quan

Cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, đơn vị

Cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, đơn vị

(NLĐO) - Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín

Đại biểu Quốc hội: Dùng nội dung của báo chí, mạng xã hội cần chia sẻ doanh thu

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu cho rằng cần có thêm các cơ chế, chính sách để hỗ trợ các cơ quan báo chí, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương

(NLĐO)- Đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

đại biểu trần hoàng ngân luật báo chí (sửa đổi) cơ quan báo chí chủ lực cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo