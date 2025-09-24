HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đề xuất HĐND TP HCM, TP Cần Thơ có 4 Phó Chủ tịch

Minh Chiến

(NLĐO) - Sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND TP HCM được đề xuất có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Bộ Nội vụ vừa gửi hồ sơ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách, sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

Một kỳ họp của HĐND TP HCM hồi tháng 8-2025. Ảnh: Nguyễn Phan - Ảnh 1.

Một kỳ họp của HĐND TP HCM vào tháng 8-2025. Ảnh: Nguyễn Phan

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu bố trí số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách của cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong giai đoạn phát triển mới.

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, căn cứ Kết luận số 187 ngày 29-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đề xuất đối với thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND; Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND; Tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND. Trường hợp bố trí Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Dự thảo nghị quyết cũng đã quy định số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh. Theo đó, đối với các tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban; Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban; Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban; Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban; Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban. Trường hợp bố trí Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Trưởng Ban giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách, dự thảo quy định mỗi Ban có không quá 1 Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND và Ủy viên của Ban của HĐND TP Hà Nội là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Căn cứ Kết luận số 187 ngày 29-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự thảo nghị quyết quy định mỗi xã có 1 Phó Chủ tịch HĐND. Mỗi Ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng Ban; Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND ở từng đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tổng số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp xã của tỉnh, thành phố không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Như vậy, với đề xuất nêu trên, TP HCM sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND. Tương tự, TP Cần Thơ cũng dự kiến có 4 Phó Chủ tịch HĐND sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng. Các thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND sau sáp nhập.

Về việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách, Bộ Nội vụ đề xuất HĐND cấp tỉnh có thể bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của HĐND; HĐND cấp xã có thể bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND.

Việc bố trí Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã, Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Nghị quyết này và quy định của cấp có thẩm quyền về quản lý cán bộ. Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã là đại biểu hoạt động chuyên trách. Việc bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.


