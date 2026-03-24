Đề xuất kéo dài tạm ngưng Nghị định 46, Nghị quyết 66.13

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa chủ trì cuộc họp với đại diện nhiều bộ, ngành nhằm rà soát và hoàn thiện dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP liên quan quản lý an toàn thực phẩm.

Cuộc họp được tổ chức theo thông báo 141 của Văn phòng Chính phủ, trong đó Thường trực Chính phủ thống nhất chủ trương kéo dài thời gian tạm ngưng hai văn bản này cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) cùng các văn bản hướng dẫn có hiệu lực.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 28-3.

Tham dự có đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an.

Theo dự thảo, nghị quyết gồm 4 điều, quy định việc tạm ngưng hiệu lực, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong thời gian chuyển tiếp, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Trong giai đoạn này, Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành tiếp tục được áp dụng.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết việc kéo dài thời gian tạm ngưng nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời hạn chế xáo trộn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm.

Cũng tại cuộc họp này Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Cục An toàn thực phẩm khẩn trương hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cơ quan liên quan. Nội dung nghị quyết cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, phân định rõ trách nhiệm quản lý, đồng thời cho phép ban hành các hướng dẫn chuyên môn để hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu cần chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, UBND cấp tỉnh trong nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến cấp xã, phường, đặc khu, các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tính nghiêm minh trong thực thi chính sách, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho thương mại và phù hợp thông lệ quốc tế.

Trước đó, ngày 5-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 do một số quy định mới phát sinh vướng mắc, có thể ảnh hưởng hoạt động sản xuất, nhập khẩu nếu áp dụng ngay.