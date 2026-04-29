Thời sự

Đề xuất không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối chứng khi làm thủ tục hành chính

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo VCCI, dù cho phép nộp hồ sơ trực tuyến tại nhiều thủ tục hành chính, một số quy định vẫn yêu cầu nộp cả bản giấy và bản điện tử, gây lãng phí.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý vào dự thảo Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng (dự thảo Nghị quyết) do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng. Các góp ý của VCCI được tổng hợp trên cơ sở ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đề xuất không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối chứng khi làm thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ảnh: VGP

Theo VCCI, dự thảo có phạm vi cải cách rộng, gồm 12 thủ tục hành chính được phân cấp, 52 thủ tục bị bãi bỏ, 79 thủ tục được đơn giản hóa, 89 điều kiện kinh doanh được loại bỏ và 35 điều kiện được tinh giản.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá đây là tín hiệu tích cực, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là cơ chế cho phép áp dụng ngay mà không phải chờ sửa đổi từng nghị định, giúp doanh nghiệp sớm được hưởng lợi.

Tuy vậy, VCCI cho rằng một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để tăng hiệu quả thực thi. Trong lĩnh vực nội vụ, tổ chức này đánh giá cao đề xuất chuyển từ cơ chế "đăng ký, cấp phép" sang "thông báo" đối với doanh nghiệp cung ứng lao động giúp việc gia đình ra nước ngoài, coi đây là bước chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ.

Tuy nhiên, cần bổ sung cơ chế kết nối cung - cầu lao động giữa các địa phương, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp gặp khó khi cần huy động lao động nhanh. Đồng thời, quy trình gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài cũng cần được đơn giản hóa, tránh tình trạng bị yêu cầu hồ sơ như cấp mới.

Ở lĩnh vực tài chính, VCCI đồng tình với việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký hành nghề và cấp phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, nhưng đề nghị rà soát thêm một số chính sách thuế. Cụ thể, mức trần 5 triệu đồng/tháng/người đối với chi phí phúc lợi như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ đã không còn phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay, cần được điều chỉnh hoặc bãi bỏ. Ngoài ra, cần có hướng dẫn rõ để tránh rủi ro đánh thuế trùng đối với các nền tảng kinh doanh B2B trực tuyến.

Trong lĩnh vực xây dựng, VCCI ủng hộ việc bãi bỏ 20 thủ tục hành chính liên quan đến hàng hải, đường thủy, đăng kiểm và quản lý chất lượng công trình. Tuy nhiên, cần bổ sung quy trình xử lý nhanh hàng hóa tồn đọng, phế liệu tại cảng biển, bởi hiện nay việc tiêu hủy hoặc thanh lý còn chậm, gây tốn kém chi phí lưu kho cho doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, VCCI đồng thuận với việc giảm yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu xuống 50 tỉ đồng đối với các dịch vụ trung gian thanh toán như ví điện tử, cổng thanh toán. Tuy nhiên, cần làm rõ lộ trình áp dụng đối với các tổ chức đã được cấp phép trước đó để tránh xáo trộn hoạt động.

Ngoài góp ý theo từng lĩnh vực, VCCI cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế giám sát thực thi cải cách bằng báo cáo tiến độ hằng quý, nhằm bảo đảm các bộ, ngành triển khai đúng hạn, tránh khoảng trống pháp lý khi nghị quyết có hiệu lực. Đồng thời, cần bảo đảm tính đồng bộ giữa các nghị quyết cải cách do nhiều bộ khác nhau xây dựng, tránh chồng chéo hoặc mâu thuẫn trong các thủ tục liên ngành.

VCCI cũng đề nghị mở rộng nguyên tắc này thành quy định chung áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính trong Nghị quyết, theo đó bất kỳ thành phần hồ sơ nào đã có trên các cơ sở dữ liệu quốc gia (dân số, doanh nghiệp, thuế, đất đai, bảo hiểm xã hội) thì tổ chức, cá nhân không phải nộp, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm tự tra cứu, khai thác.

Về bãi bỏ triệt để yêu cầu nộp hồ sơ giấy đối chứng, mặc dù dự thảo Nghị quyết đã cho phép nộp hồ sơ trực tuyến tại nhiều thủ tục, một số quy định vẫn yêu cầu song song cả bản giấy và bản điện tử.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp lớn với VCCI, việc duy trì chế độ báo cáo bằng văn bản giấy song song với điện tử là lãng phí lớn về nhân lực và chi phí, đi ngược lại tinh thần Chính phủ số. Do đó, VCCI đề nghị bổ sung nguyên tắc chung: Đối với các thủ tục đã thực hiện xác thực điện tử thành công thì không yêu cầu nộp bản giấy đối chứng dưới bất kỳ hình thức nào.

TPHCM kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 29 xã, phường

nộp hồ sơ thủ tục hành chính cộng đồng doanh nghiệp VCCI Bộ Tư pháp
