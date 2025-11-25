Đề xuất mô hình cơ quan báo chí chủ lực địa phương

Nhiều ý kiến đề nghị cho phép một số tỉnh ủy, thành ủy thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; bổ sung quy định cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương

Thảo luận tại hội trường Quốc hội (QH) xung quanh dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) chiều 24-11, các đại biểu (ĐB) tập trung góp ý vào điều 16 về "Cơ quan báo chí".

Sứ mệnh không thể thay thế

Theo ĐBQH Phan Thị Thanh Phương (TP HCM), mưa lũ dồn dập ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên những ngày qua đã để lại nhiều mất mát. Bên cạnh sự hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, lực lượng công an, quân đội, MTTQ và các đoàn thể, còn có sự xuất hiện rất kịp thời của các cơ quan báo chí lớn như Báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Hà Nội Mới... "Phóng viên của các cơ quan báo chí này đã có mặt ở "rốn lũ", những điểm ngập sâu, những khu dân cư bị chia cắt nặng nề; vừa đưa tin chân thực, chính xác vừa trực tiếp chuyển hàng cứu trợ đến với đồng bào đang oằn mình giữa thiên tai. Những hình ảnh ấy một lần nữa khẳng định sứ mệnh không thể thay thế của báo chí, nhất là những tờ báo lớn, có uy tín lâu năm tại Hà Nội và TP HCM" - bà Phương nhấn mạnh.

ĐB Phương cho rằng TP HCM và Hà Nội không chỉ là 2 trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị lớn, mà còn là 2 "trung tâm truyền thông quốc gia". Tại 2 đô thị lớn này tập trung đội ngũ phóng viên có kinh nghiệm dày dặn, có kỹ năng ứng dụng công nghệ và sản xuất nội dung hiện đại, với hệ thống tòa soạn hội tụ theo mô hình đa nền tảng. Những tờ báo lớn tại đây có số lượng lớn độc giả trên cả nước, thậm chí xuyên biên giới. Nhiều chương trình thiện nguyện; nhiều tuyến bài điều tra, phản biện chính sách... do các tờ báo này tổ chức đã tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, đóng góp tích cực vào quản trị quốc gia, phát triển xã hội.

Từ phân tích trên, ĐB Phan Thị Thanh Phương đề nghị bổ sung khái niệm và cơ chế về "cơ quan báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện cấp địa phương" vào Luật Báo chí (sửa đổi), đồng thời có điều khoản khung để Hà Nội và TP HCM được xây dựng mô hình này. "Việc mạnh dạn tạo hành lang pháp lý đầy đủ để hình thành, phát triển các cơ quan báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện tại 2 đô thị lớn không chỉ là yêu cầu của sự phát triển báo chí mà còn là yêu cầu của đất nước trước những biến động ngày càng phức tạp" - ĐB Phương nêu quan điểm.

ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho biết Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã có báo cáo dự kiến tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ của một số ĐBQH theo hướng sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ sung quan điểm mới về phát triển, quản lý báo chí để cho phép Hà Nội, TP HCM thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa có quy định về tiêu chí thành lập, cơ quan có thẩm quyền thành lập nên khó hình dung và triển khai mô hình này trên thực tế, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc chỉnh lý thêm.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa và đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương đề nghị cho phép thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương. Ảnh: Lâm Hiển

Giữ lại cơ quan báo chí lớn

Các ĐBQH Nguyễn Quang Huân, Trần Kim Yến, Trần Hoàng Ngân, Đỗ Đức Hiển (TP HCM) đều cho rằng cần có quy định về mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TP HCM để giữ lại những tờ báo uy tín.

Với quy định "cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này" tại khoản 1 điều 16, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) bày tỏ đồng tình. Tuy nhiên, quy định "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí" tại khoản 6 điều 16 lại thiếu cụm từ "có cơ quan báo chí trực thuộc". "Như vậy, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy sẽ không có cơ quan báo chí trực thuộc, nghĩa là không thể thành lập hay phát triển thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quy định tại khoản 5 điều 16" - ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu rõ.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030Ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Trương Trọng Nghĩa, ở Hà Nội với hơn 8 triệu dân và TP HCM với hơn 14 triệu dân đang có những tờ báo mà thương hiệu và sự tín nhiệm đã vượt qua ranh giới của 2 thành phố này. "Các tỉnh, thành sau khi sáp nhập với dân số lớn chính là thị trường và nguồn lực của báo chí địa phương. Nếu không được kiến tạo cho phát triển thì phải chăng sẽ rất lãng phí?" - ông Nghĩa đặt câu hỏi.

ĐB Nghĩa đề nghị quy định tại khoản 6 điều 16: Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo quy định tại khoản 5 điều này.

Phân tích thêm dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Trọng Nghĩa dẫn khoản 5 điều 16 quy định: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (...) có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt. Do đó, việc thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của một số tỉnh ủy, thành ủy sẽ được quản lý bằng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí do Thủ tướng phê duyệt, tránh việc thành lập mô hình này một cách tùy tiện. Đồng thời, quy định như trên sẽ tạo điều kiện duy trì, tiếp tục phát triển các cơ quan báo chí địa phương đã tự chủ tài chính tương đối vững chắc nhiều năm, tại những nơi có hàng triệu bạn đọc với khả năng mua báo hằng ngày.

Cùng quan điểm, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng quy định tại dự thảo luật khiến nhiều cơ quan báo chí lớn, uy tín, hoàn toàn tự chủ tại một số một số địa phương có khả năng "phải hợp nhất lại với nhau". Ông đề nghị sửa quy định theo hướng "các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc". Mục đích là nhằm duy trì, giữ lại những cơ quan báo chí lớn.

Cần quy định thu phí đọc báo Theo ĐBQH Phan Thị Thanh Phương, khoảng 10 năm trở lại đây, khi nguồn thu của hầu hết cơ quan báo chí sụt giảm do nhiều yếu tố tác động thì các cơ quan đã chủ động đa dạng hóa nguồn thu một cách hợp lý, hợp pháp. Đặc biệt, các cơ quan báo chí chủ lực hoàn toàn tự chủ tài chính ở TP HCM sớm xây dựng và triển khai chiến lược kinh tế báo chí để có những nguồn thu mới, cân đối thu - chi nhằm bảo đảm duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đầu tư cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tạo đà phát triển. Đáng chú ý, một sản phẩm tiêu biểu của chuyển đổi số báo chí là dịch vụ thu phí đọc báo với phân khúc sản phẩm cao cấp trên báo điện tử. Cùng với VietnamPlus (thuộc TTXVN) và VietNamNet, Báo Người Lao Động từ tháng 7-2022 đã ra mắt dịch vụ thu phí đọc báo tại chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP". Sau đó, Báo Tuổi Trẻ ra mắt Tuổi Trẻ Sao - dù chưa trực tiếp thu phí đọc báo nhưng hình thức "nhận tiền khen bài hay" cũng là một hình thức tạo nguồn thu. Nhiều cơ quan báo chí khác đang nghiên cứu, tham khảo dịch vụ thu phí đọc báo để công bố vào thời điểm phù hợp. Nhận định đây là xu thế tất yếu trong tương lai gần của báo chí, ĐB Phương cho rằng cần thiết đưa nội dung "kinh tế báo chí", "thu phí đọc báo" vào Luật Báo chí (sửa đổi).

Bổ sung quy định mới vào nghị định Phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung ĐBQH quan tâm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận các ý kiến đề xuất thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TP HCM. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, với Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, hiện nay có 6 cơ quan báo chí chủ lực. Vấn đề đặt ra là làm sao để các cơ quan báo chí ở địa phương tiếp tục được phát triển nhưng không phát sinh cơ chế xin thành lập mới. "Với tinh thần đó, cơ quan soạn thảo sẽ cùng với các cơ quan hữu quan tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo Quyết định 362/2019, xây dựng Chiến lược phát triển báo chí, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa vào nghị định của Chính phủ, nhằm giải quyết căn cơ vấn đề này" - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL khẳng định.

PGS-TS NGUYỄN THẾ KỶ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Báo chí của địa phương đặc thù cần cơ chế tương xứng Cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí tại Hà Nội và TP HCM đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa đất Thăng Long - Hà Nội, đất Sài Gòn - Gia Định - TP HCM. Báo chí của 2 thành phố đã làm tốt vai trò cầu nối, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội. Không chỉ truyền tải thông tin, các cơ quan báo chí nơi đây còn tích cực tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh... Việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí là công việc mang tính khoa học cao về tổ chức bộ máy và con người, tuyệt đối không thể làm vội vàng, nóng vội, "dục tốc bất đạt". Sau một thời gian thực hiện, cần có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, đúng đắn, rút kinh nghiệm nghiêm túc, cái gì tốt thì phát huy, cái gì chưa tốt, chưa hợp lý thì kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Hà Nội và TP HCM không chỉ là 2 trung tâm báo chí lớn hàng đầu cả nước mà còn là 2 địa phương có vị trí đặc biệt ở nhiều mặt. Cũng như trong quản lý hành chính - với mô hình đặc khu kinh tế, có cơ chế đặc thù - thì trong lĩnh vực báo chí cũng nên có "khu vực đặc biệt" với chính sách đặc thù phù hợp. Hà Nội và TP HCM là nơi tập trung hầu hết các cơ quan trung ương, bộ, ngành; đồng thời có sức ảnh hưởng, chi phối mạnh mẽ đến khu vực và cả nước. Trong đó, báo chí Hà Nội dẫn dắt, hỗ trợ báo chí các tỉnh, thành phía Bắc; báo chí TP HCM dẫn dắt, hỗ trợ báo chí các địa phương phía Nam; thậm chí có một số vấn đề vượt lên tầm quốc gia. Vì vậy, khi tổ chức lại hệ thống báo chí nói riêng và một số lĩnh vực khác nói chung, rất cần một đề án tổng thể, khoa học với lộ trình, tiêu chí, phương pháp rõ ràng, đúng đắn; phải phân định rạch ròi giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương. Trong báo chí địa phương lại cần xem xét giữa địa phương miền xuôi, miền núi, có thể tự chủ tài chính hoặc chưa tự chủ được. Riêng với Hà Nội và TP HCM - 2 địa phương đã được Bộ Chính trị ban hành cơ chế chính sách đặc thù - thì lĩnh vực báo chí cũng cần được thiết kế theo cơ chế đặc thù tương xứng. Yến Anh ghi



