Hà Nội

Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m, làm đường trên cao ở giữa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng từ 21 m lên 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP phương án đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028.

Đề xuất mở rộng đường Láng 2026: Cải tạo giao thông Hà Nội hiệu quả - Ảnh 1.

Sở Xây dựng đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m. Ảnh: Phạm Hưng

Theo đó, dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 21.377 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 16.914 tỉ đồng. Phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra 2 phương án chính. Theo đó, phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao (cầu cạn).

Phương án này được Sở Xây dựng đánh giá là đồng bộ mặt cắt quy hoạch đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, phù hợp với khả năng thi công của các đơn vị thi công trong nước, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến hiện trạng trong quá trình thi công và chi phí đầu tư xây dựng ban đầu ít nhất. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là vị trí mố trụ cầu cạn chiếm một phần phạm vi đường hiện trạng bên dưới cầu.

Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập. Phương án này sẽ xây dựng hầm chìm đường kính lớn khoảng 14,5-15,2m phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực, tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã tư Sở có thiết kế các nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Tuy nhiên, phương án này, có nhiều khó khăn như tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Bên cạnh đó, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Sở Xây dựng cho rằng phương án 1 là tối ưu nhất nên đề xuất lựa chọn để xem xét đầu tư xây dựng.

Cơ quan này cho rằng việc nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BT là phù hợp. Tuy nhiên trong giai đoạn trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề nghị thành phố chấp thuận hình thức đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong bước nghiên cứu tiếp theo, để đảm bảo đa dạng về nguồn vốn đầu tư và trên cơ sở nhu cầu quan tâm thực tế của các Nhà đầu tư đối với dự án, thành phố có thể giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu thành phố đầu tư dự án theo hình thức PPP.

Dự án đường Láng làm đường Láng mở rộng đường Láng
