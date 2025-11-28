HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không liên lạc được với doanh nghiệp tuyên bố có 100 tỉ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) từng tuyên bố hùng hồn huy động 100 tỉ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện không liên lạc được.

Ngày 27-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tại Trụ sở Chính phủ.

Không liên lạc được với doanh nghiệp huy động 100 tỉ USD cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, dự án có 3 phương thức đầu tư, đó là đầu tư công, đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) và đầu tư tư nhân. Trong 3 hình thức đầu tư này, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được hình thức đầu tư tối ưu, có lợi nhất cho đất nước.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến nhiều, song qua kiểm tra, rà soát, nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác-công tư, nhưng đại diện doanh nghiệp chưa trả lời được câu hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác-công tư, tỉ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu...

Bộ Xây dựng nhận xét hồ sơ của doanh nghiệp chưa có tài liệu chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, các đề xuất về tiến độ cũng rất mơ hồ. Ngân hàng Nhà nước đề nghị doanh nghiệp công khai cụ thể nguồn lực tài chính của "hệ sinh thái" mà doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery, bày tỏ thiện chí mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn. Tuy nhiên, khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn đầu tư của Tập đoàn Discovery và năng lực thực hiện dự án, ông Nguyễn Nam Thiều cho biết, hiện Tập đoàn có nhân sự khoảng 70 người và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỉ đồng Việt Nam, số vốn chỉ bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỉ USD).

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed mong muốn được đầu tư dự án theo hình thức đầu tư kinh doanh với tổng mức đầu tư dự án dự kiến là trên 61 tỉ USD (không kể chi phí giải phóng mặt bằng) với thời hạn thi công dự án là 5 năm kể từ khi nhà nước giao đất sạch cho dự án.

Đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án và hoàn trả trong vòng 30 năm, Vinspeed khẳng định các cam kết: Không bán thầu, không chuyển nhượng dự án; bảo đảm đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, tăng cường hợp tác với các đối tác trong tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành đường sắt; sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro kinh doanh và đặc biệt là cam kết không để phát sinh vốn, đội vốn,…

Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, có doanh nghiệp chuẩn bị công phu, có doanh nghiệp báo cáo sơ sài, ý tưởng chưa rõ

"Buổi làm việc hôm nay, chúng ta có mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới, chúng ta đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ, đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỉ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được" - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Qua đây, lãnh đạo Chính phủ có thêm được nhiều các thông tin của doanh nghiệp ở các khía cạnh khác nhau về tinh thần làm việc nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc. Có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng; có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỉ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương thức đầu tư và các cơ chế chính sách đi kèm để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến xem xét công tâm, khách quan, minh bạch trong đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Lắng nghe người dân hiến kế: "Cú hích" từ đường sắt

Lắng nghe người dân hiến kế: "Cú hích" từ đường sắt

Với hơn 14 triệu dân sau sáp nhập, để giải bài toán giao thông, TP HCM cần kiên định lộ trình 50 năm theo mô hình Shinkansen,

Ngành đường sắt, xe khách thông báo tạm ngừng chạy vì mưa lũ

(NLĐO) - Mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến đường sắt và xe khách phải bãi bỏ, rút ngắn nhiều chuyến, tạm ngưng nhận khách để bảo đảm an toàn cho hành trình.

Đà Nẵng kiến nghị bố trí 19.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu rút gọn thủ tục, bố trí tái định cư đầy đủ hạ tầng tại dự án đường sắt tốc độ cao

    Thông báo