Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh), đến thời điểm này, toàn tuyến đã hoàn thành công tác san lấp nền đường bằng đá. Một số đoạn đã được thảm nhựa lớp 1, cho phép phương tiện lưu thông từ đầu đến cuối tuyến.

Nút giao Mỹ Yên giữ vai trò cửa ngõ giao thông quan trọng, kết nối ba tuyến huyết mạch gồm Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện thảm nhựa toàn tuyến không kịp tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Cụ thể, khoảng 4 km đã được thảm nhựa lớp 1, trong khi hơn 2 km còn lại chưa thể triển khai do mưa kéo dài, mặt bằng không bảo đảm điều kiện thi công.

Đáng chú ý, đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM hiện vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Công tác thi công cống ngang tại khu vực này chưa hoàn tất, khiến tuyến đường chưa thể kết nối đồng bộ theo thiết kế.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã không đăng ký tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật vào ngày mai

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết nguyên nhân chính là thời gian qua khu vực thường xuyên xuất hiện mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thảm nhựa mặt đường. Dự kiến, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ hoàn thành hạng mục thảm nhựa toàn tuyến trong tháng 1-2026.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 4 làn xe cao tốc, kết hợp đường song hành hai bên từ 2–3 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 75.378 tỉ đồng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dự án gồm 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) dài 6,84 km, tổng vốn đầu tư 3.040 tỉ đồng; dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) có tổng vốn 1.168 tỉ đồng.