Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Ngày 18-12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh), đến thời điểm này, toàn tuyến đã hoàn thành công tác san lấp nền đường bằng đá. Một số đoạn đã được thảm nhựa lớp 1, cho phép phương tiện lưu thông từ đầu đến cuối tuyến.

- Ảnh 1.

Nút giao Mỹ Yên giữ vai trò cửa ngõ giao thông quan trọng, kết nối ba tuyến huyết mạch gồm Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện thảm nhựa toàn tuyến không kịp tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Cụ thể, khoảng 4 km đã được thảm nhựa lớp 1, trong khi hơn 2 km còn lại chưa thể triển khai do mưa kéo dài, mặt bằng không bảo đảm điều kiện thi công.

Đáng chú ý, đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM hiện vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Công tác thi công cống ngang tại khu vực này chưa hoàn tất, khiến tuyến đường chưa thể kết nối đồng bộ theo thiết kế.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã không đăng ký tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật vào ngày mai

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết nguyên nhân chính là thời gian qua khu vực thường xuyên xuất hiện mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thảm nhựa mặt đường. Dự kiến, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ hoàn thành hạng mục thảm nhựa toàn tuyến trong tháng 1-2026.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 4 làn xe cao tốc, kết hợp đường song hành hai bên từ 2–3 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 75.378 tỉ đồng.

- Ảnh 4.

Đến thời điểm này, toàn tuyến đã hoàn thành công tác san lấp nền đường bằng đá

Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dự án gồm 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) dài 6,84 km, tổng vốn đầu tư 3.040 tỉ đồng; dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) có tổng vốn 1.168 tỉ đồng.

Tin liên quan

Vành đai 3 TPHCM: Hợp long dầm cuối, đếm ngược ngày thông xe

Vành đai 3 TPHCM: Hợp long dầm cuối, đếm ngược ngày thông xe

(NLĐO) - 14,7 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào 19-12

Vành đai 3 TP HCM ghi dấu ấn mới

Với 66,3 km dự kiến thông tuyến, thông xe kỹ thuật ngày 19-12, dự án đường Vành đai 3 TP HCM đang đầy triển vọng để về đích trong thời gian ngắn

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước

tỉnh Tây Ninh Vành đai 3 đường Vành đai 3 thông xe kỹ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo