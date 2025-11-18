Đề xuất sử dụng 0,1% thuế giá trị gia tăng để "thưởng" cho người tiêu dùng

Một đề xuất được dư luận quan tâm tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) là sử dụng 0,1% số thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) để người nộp thuế được hưởng lợi. Cụ thể, số tiền này được dùng triển khai các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; khen thưởng người tiêu dùng tố giác cơ sở kinh doanh không lập và giao hóa đơn điện tử.

Người nộp thuế sẽ được hưởng lợi từ các chương trình quay thưởng hóa đơn điện tử

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 18-11, ông Lê Văn Hải - Phó Ban Pháp chế Cục Thuế - đặt vấn đề 0,1% tổng số thu GTGT có đáng kể không? Câu trả lời là có, nếu nhìn vào hiệu quả gắn với hành vi.

Theo ông Hải, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các chương trình khuyến khích lấy hóa đơn giúp giảm thất thu GTGT đáng kể, đặc biệt ở khối doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và dịch vụ nhỏ lẻ. Nhà nước không chỉ quản lý tốt thuế GTGT mà còn thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác liên quan trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

"Khi người tiêu dùng yêu cầu lấy hóa đơn, người bán buộc phải xuất để duy trì uy tín và mối quan hệ. Đây là một phương pháp tự nhiên, nhẹ nhàng, giúp chuyển đổi thị trường từ "giao dịch ngầm" sang giao dịch minh bạch" - ông Hải nhận xét.

Luật Quản lý thuế từ trước đến nay thường được hiểu là công cụ bắt buộc, xử lý các hành vi vi phạm. Thế nên, ông Hải cho rằng việc tạo nguồn 0,1% sẽ chuyển hóa chính sách thuế thành công cụ khuyến khích.

Khi đó, quyền lợi người nộp thuế được bảo vệ và minh bạch, hưởng lợi từ các chương trình khuyến khích, tham gia các chương trình quay thưởng hóa đơn điện tử và nhận phần thưởng hợp pháp.

"Khoản 0,1% số thu thuế GTGT tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi toàn bộ văn hóa thị trường. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong hành trình xây dựng nền kinh tế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững"- ông Hải kỳ vọng.