Đề xuất tăng chiều dài hầm tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính về việc tiếp thu, giải trình các góp ý và điều chỉnh tờ trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT.

Phối cảnh tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo hồ sơ điều chỉnh, tổng chiều dài toàn tuyến vẫn giữ khoảng 14,06 km. Điểm đầu dự án kết nối đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị biển Cần Giờ, điểm cuối nối vào tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, thuộc TP Vũng Tàu cũ.

Phương án mới điều chỉnh theo hướng tăng chiều dài hầm và cầu vượt biển, đồng thời rút ngắn đường dẫn nhằm tối ưu phương án đầu tư. Trong đó, phần hầm vượt biển được nâng từ khoảng 3,1 km lên gần 3,9 km, gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m.

Phần cầu vượt biển cũng tăng thêm khoảng 200 m, lên hơn 8 km. Ngược lại, phần đường dẫn hai đầu tuyến được rút ngắn còn khoảng 1,9 km, giảm gần 1 km so với phương án trước.

Dự án được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, quy mô 6 làn xe cơ giới.

Liên danh nhà đầu tư đồng thời đưa ra hai phương án công nghệ hầm vượt biển gồm hầm dìm và hầm TBM. Với phương án hầm dìm, công trình có bề rộng khoảng 34,6 m. Trong khi đó, phương án TBM gồm hai ống hầm, mỗi ống rộng khoảng 15,1 m, đảm bảo 3 làn xe một chiều.

Theo thống kê sơ bộ, dự án sử dụng khoảng 169,26 ha đất tại xã Cần Giờ cùng các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước khoảng 339,7 tỉ đồng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 93.016 tỉ đồng, bao gồm hơn 9.262 tỉ đồng lãi vay trong thời gian xây dựng, tăng nhẹ so với phương án trước. Trong đó, riêng chi phí xây dựng khoảng 60.361 tỉ đồng, còn hạng mục hầm dìm chiếm khoảng 38.703 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách đối với phần giá trị còn lại sau khi khấu trừ giá trị quỹ đất đối ứng.

Liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận hồ sơ điều chỉnh để tổ chức thẩm định, trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời xem xét áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án có thể được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư trong quý II-2026. Việc giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai từ quý III/2026, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý III/2029.