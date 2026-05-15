HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất tăng chiều dài hầm tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được đề xuất tăng chiều dài hầm, cầu và rút ngắn đường dẫn để tối ưu phương án đầu tư

Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính về việc tiếp thu, giải trình các góp ý và điều chỉnh tờ trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT.

Đề xuất tăng chiều dài hầm tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo hồ sơ điều chỉnh, tổng chiều dài toàn tuyến vẫn giữ khoảng 14,06 km. Điểm đầu dự án kết nối đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị biển Cần Giờ, điểm cuối nối vào tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, thuộc TP Vũng Tàu cũ.

Phương án mới điều chỉnh theo hướng tăng chiều dài hầm và cầu vượt biển, đồng thời rút ngắn đường dẫn nhằm tối ưu phương án đầu tư. Trong đó, phần hầm vượt biển được nâng từ khoảng 3,1 km lên gần 3,9 km, gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m.

Phần cầu vượt biển cũng tăng thêm khoảng 200 m, lên hơn 8 km. Ngược lại, phần đường dẫn hai đầu tuyến được rút ngắn còn khoảng 1,9 km, giảm gần 1 km so với phương án trước.

Dự án được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, quy mô 6 làn xe cơ giới.

Liên danh nhà đầu tư đồng thời đưa ra hai phương án công nghệ hầm vượt biển gồm hầm dìm và hầm TBM. Với phương án hầm dìm, công trình có bề rộng khoảng 34,6 m. Trong khi đó, phương án TBM gồm hai ống hầm, mỗi ống rộng khoảng 15,1 m, đảm bảo 3 làn xe một chiều.

Theo thống kê sơ bộ, dự án sử dụng khoảng 169,26 ha đất tại xã Cần Giờ cùng các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước khoảng 339,7 tỉ đồng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 93.016 tỉ đồng, bao gồm hơn 9.262 tỉ đồng lãi vay trong thời gian xây dựng, tăng nhẹ so với phương án trước. Trong đó, riêng chi phí xây dựng khoảng 60.361 tỉ đồng, còn hạng mục hầm dìm chiếm khoảng 38.703 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách đối với phần giá trị còn lại sau khi khấu trừ giá trị quỹ đất đối ứng.

Liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận hồ sơ điều chỉnh để tổ chức thẩm định, trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời xem xét áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án có thể được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư trong quý II-2026. Việc giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai từ quý III/2026, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý III/2029.

Tin liên quan

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM: Hình hài trung tâm du lịch - kinh tế mới

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM: Hình hài trung tâm du lịch - kinh tế mới

Cần Giờ đang được xây dựng với chiến lược trở thành siêu điểm đến đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần tái định vị du lịch Việt Nam

UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào tháng 10-2026.

Nghiên cứu phương án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi ngầm qua khu Nhà Rồng - Khánh Hội

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu hoàn thiện phương án tuyến và vị trí các công trình của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trình phê duyệt trong tháng 3-2026

Vũng Tàu TPHCM Cần Giờ đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hầm vượt biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo