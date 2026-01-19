HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Người có công có được hưởng thêm trợ cấp hưu trí xã hội?

D.Thu

(NLĐO) - Người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, vẫn được hưởng thêm trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế vừa trả lời, làm rõ quy định về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó có trường hợp người cao tuổi đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

img

Chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho người có công và thân nhân người có công. Ảnh minh họa

Theo phản ánh của bạn đọc P.L., người đủ 75 tuổi - độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội - nếu đang hưởng chế độ ưu đãi người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì có được hưởng thêm trợ cấp hưu trí xã hội hay không?.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định tại Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đủ ba điều kiện: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng nhưng mức thấp hơn trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Riêng người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, điều kiện về tuổi được hạ xuống từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Y tế khẳng định: Công dân đủ 75 tuổi, đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng vẫn thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, để được chi trả, người đủ điều kiện cần nộp văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại UBND cấp xã nơi cư trú để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Liên quan đến chính sách đối với người có công, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Nội vụ đã ban hành hướng dẫn chi tiết nhằm bảo đảm đúng đối tượng, công bằng và minh bạch.

Theo đó, quà Tết của Chủ tịch nước được tặng bằng tiền mặt với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng cho từng nhóm đối tượng theo quy định và phải hoàn thành chi trả trước ngày 31-1-2026. Tổng kinh phí thực hiện dịp này ước tính trên 500 tỉ đồng.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc tặng quà cần được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đồng thời kết hợp chu đáo với hoạt động thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn nhằm kịp thời chăm lo đời sống người có công.

