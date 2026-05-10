HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng từ ngày 1-7

Minh Phong

(NLĐO)- Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng từ tháng 7 năm nay.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tăng 8%), thực hiện từ ngày 1-7-2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đề xuất này được nêu tại dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế các nghị định hiện hành.

Đề xuất tăng trợ cấp người có công lên 3 triệu đồng từ 1 - 7 - 2026 - Ảnh 1.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên hơn 3 triệu đồng từ ngày 1-7-2026. Ảnh: VGP

Theo Bộ Nội vụ, với phương án nâng mức chuẩn lên 3.012.000 đồng từ ngày 1-7, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 là 40.992 tỉ đồng, tăng thêm 1.729 tỉ đồng; từ năm 2027 tăng thêm 3.458 tỉ đồng/năm.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Năm 2026, triển khai lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%).

Bên cạnh đó, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, mặt bằng giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao, việc điều chỉnh mức trợ cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, từ 1.400.000 đồng/liệt sĩ/năm lên 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm, thực hiện kể từ ngày 1-1-2027.

Theo cơ quan soạn thảo, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định hiện hành được thực hiện kể từ ngày 1-1-2022, đến hết năm 2026 là tròn 5 năm thực hiện. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, cũng dự kiến được điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày, thực hiện từ đầu năm 2027.

Tiền hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng, đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ cũng sẽ tăng từ tối đa 8.500.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm. Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tăng từ tối đa 8.000.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm.

Về bảo hiểm y tế cho người có công, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định việc đóng bảo hiểm y tế và thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế. Bởi qua thực tiễn triển khai đã bảo đảm tính phù hợp, ổn định và khả thi.

Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cũng giữ nguyên như quy định hiện hành, theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp và được triển khai ổn định, thống nhất, không phát sinh vướng mắc.

Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Nghị định dự kiến được Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II/2026.

Tin liên quan

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân tại Gia Lai

(NLĐO) - Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và công nhân - lao động

Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại TPHCM

(NLĐO) - Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số".

Đảm bảo chính sách cho hộ nghèo, người có công, người cao tuổi

(NLĐO) - UBND phường Phú Thuận đã có văn bản đề xuất tạm ứng kinh phí để thực hiện chi trả cho đối tượng người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng chế độ

bảo hiểm xã hội chính sách tiền lương người có công lương cơ sở Bộ Nội vụ điều chỉnh lương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo