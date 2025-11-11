TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2 Bến Thành – Tham Lương), với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Tuyến metro số 2 sẽ khởi công vào ngày 15-1-2026

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12-2025, các công việc như lập và thẩm định báo cáo giữa kỳ, báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, báo cáo giám sát và báo cáo nghiên cứu khả thi cuối kỳ sẽ được hoàn tất. Chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc liên quan trong tháng 11 và 12-2025, trước khi khởi công toàn tuyến vào ngày 15-1-2026. Việc thi công toàn tuyến dự kiến bắt đầu từ ngày 16-1-2026.

UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương có tuyến metro đi qua khẩn trương sắp xếp nhân sự, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, tinh gọn thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phân loại, xử lý hồ sơ nhanh hơn, đảm bảo tiến độ dự án.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo định kỳ hai tuần một lần cho UBND TP. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh yêu cầu điều chỉnh, các đơn vị liên quan phải kịp thời phối hợp đề xuất, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ chung.

Đáng chú ý, UBND TP HCM cũng chấp thuận áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, giúp dự án không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, chi phí hoạt động của chuyên gia thẩm định sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức lập và trình thẩm định theo quy định.