TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vào tháng 1-2026, đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2  (metro số 2 Bến Thành – Tham Lương), với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2 - Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 sẽ khởi công vào ngày 15-1-2026

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12-2025, các công việc như lập và thẩm định báo cáo giữa kỳ, báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, báo cáo giám sát và báo cáo nghiên cứu khả thi cuối kỳ sẽ được hoàn tất. Chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc liên quan trong tháng 11 và 12-2025, trước khi khởi công toàn tuyến vào ngày 15-1-2026. Việc thi công toàn tuyến dự kiến bắt đầu từ ngày 16-1-2026.

UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương có tuyến metro đi qua khẩn trương sắp xếp nhân sự, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, tinh gọn thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phân loại, xử lý hồ sơ nhanh hơn, đảm bảo tiến độ dự án.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo định kỳ hai tuần một lần cho UBND TP. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh yêu cầu điều chỉnh, các đơn vị liên quan phải kịp thời phối hợp đề xuất, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ chung.

Đáng chú ý, UBND TP HCM cũng chấp thuận áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, giúp dự án không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, chi phí hoạt động của chuyên gia thẩm định sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức lập và trình thẩm định theo quy định.

Tin liên quan

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

60 ngày đêm quyết liệt vì mục tiêu khởi công metro số 2

(NLĐO) - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tuyến metro số 2.

Người dân TP HCM sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt dự án hơn 53 tỉ đồng lắp đặt 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1.

TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay

(NLĐO) - Tuyến Metro đi Cần Giờ điều chỉnh điểm đầu tuyến về ga Bến Thành, thay vì ga Tân Thuận như phương án ban đầu, nhằm tăng khả năng kết nối

TP HCM Metro metro số 2 metro TP HCM ngày khởi công metro số 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo