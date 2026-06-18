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Lao động

Đề xuất tham gia bảo hiểm tai nạn lao động đối với người lao động đang hưởng chế độ hưu trí

MAI CHI

(NLĐO)- Việc mở rộng diện bao phủ có thể làm phát sinh chi phí, nhưng chi phí này thấp hơn đáng kể so với lợi ích kinh tế - xã hội mà chính sách mang lại

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tham vấn cho dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVS-LĐ) sửa đổi. Tại dự thảo tờ trình chính sách của Luật ATVSLĐ (sửa đổi), Bộ Nội vụ cho hay qua tổng kết thi hành Luật ATVSLĐ năm 2015 cho thấy một số quy định về đối tượng tham gia, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã bộc lộ những hạn chế, bất cập hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Diện bao phủ của chính sách chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ người lao động trước các rủi ro nghề nghiệp; một số nhóm lao động có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách hiện hành.

Bên cạnh đó, một số chế độ, điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xây dựng trong bối cảnh kinh tế - xã hội trước đây, đến nay đã bộc lộ những hạn chế nhất định và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hỗ trợ người lao động phục hồi khả năng lao động, ổn định đời sống và tái hòa nhập thị trường lao động…

Đề xuất tham gia bảo hiểm tai nạn lao động đối với người lao động đang hưởng chế độ hưu trí - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất người lao động đang hưởng chế độ hưu trí, giao kết hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc

Nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định của Luật được xây dựng trong bối cảnh chính sách BHXH, chính sách tiền lương và thị trường lao động của giai đoạn trước và chưa được cập nhật đầy đủ trước những thay đổi của pháp luật về BHXH, yêu cầu cải cách chính sách tiền lương, yêu cầu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội và yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chia sẻ rủi ro trong lĩnh vực tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do đó, lần sửa đổi này, một trong những mục tiêu mà chính sách hướng đến là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động và các hình thức việc làm mới; nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động thông qua việc hoàn thiện các chế độ, chính sách và mức hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với người đang hưởng chế độ hưu trí, nhưng có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên. Đối với nhóm có quan hệ lao động nhưng tham gia hợp đồng lao đông dưới 1 tháng sẽ xây dựng hình thức tham gia BHXH tự nguyện. 

Đồng thời, từng bước nâng mức hưởng của người lao động; rà soát, hoàn thiện các quy định về hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpnhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

Việc mở rộng diện bao phủ và hoàn thiện các chế độ bảo hiểm có thể làm phát sinh chi phí thực hiện, nhưng Bộ Nội vụ cho rằng nhưng các chi phí này là hợp lý và thấp hơn đáng kể so với lợi ích kinh tế - xã hội mang lại từ việc tăng cường bảo vệ người lao động, giảm thiểu hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp.



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