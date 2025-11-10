HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Net Zero

Đề xuất thu phí xe xăng ở trung tâm đô thị

T.Linh

Tại Diễn đàn "Năng lượng xanh - Thành phố sạch" diễn ra cuối tuần qua, ông Trương Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng môi trường Cục Môi trường -

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), thông tin theo dự thảo mới nhất, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mô tô, xe máy được thực hiện tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 1-7-2027. Các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế sẽ triển khai từ ngày 1-7-2028. Các tỉnh, thành còn lại áp dụng từ 1-7-2030.

Đại diện Cục Môi trường nêu rõ thách thức lớn nhất khi áp dụng quy chuẩn khí thải đối với mô tô, xe máy là khả năng triển khai thực tế. Việt Nam cần 400-500 điểm kiểm định trên toàn quốc, trong khi chỉ có thời gian chuẩn bị khoảng 18 tháng trước khi áp dụng chính thức tại Hà Nội và TP HCM.

Theo ông Tuấn, giai đoạn đầu, Bộ NN-MT sẽ ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, thử nghiệm phương pháp đo đạc và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động tham gia. Các quy định trong giai đoạn đầu sẽ không quá khắt khe, chi phí kiểm định không lớn. "Một thách thức khác là thiếu dữ liệu phương tiện. Cơ quan quản lý chỉ có số liệu đăng ký ban đầu, chưa thống kê xe ngừng sử dụng. Việc số hóa quản lý phương tiện được xem là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả" - ông Tuấn nhìn nhận.

Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng - Bộ Xây dựng, đề xuất nghiên cứu tổ chức thu phí vào khu vực trung tâm thành phố đối với các phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện kinh doanh vận tải có biển kiểm soát đăng ký ở địa phương khác hoạt động trên địa bàn. 

