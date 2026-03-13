Đề xuất TPHCM miễn phí Metro, lập nhóm ứng phó khủng hoảng năng lượng

Chiều 13-3, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội thảo.

Khủng hoảng năng lượng tác động đến TPHCM ra sao?

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nhận định nếu xung đột tại Trung Đông không sớm được kiểm soát và tiếp tục lan rộng, các động lực tăng trưởng của Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực. Qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra.

Điển hình trong hoạt động xuất nhập khẩu, khi đối mặt với áp lực gia tăng chi phí và đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí logistics tăng vọt, kinh tế Mỹ và EU có dấu hiệu đình trệ do giá năng lượng cao. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng tại các thị trường này thắt chặt chi tiêu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu của TPHCM.

Đối với đầu tư công, giá vật liệu sẽ có xu hướng tăng, điều này dẫn đến tình trạng các nhà thầu e ngại thi công, thách thức giải ngân đầu tư công. Đầu tư nước ngoài (FDI) tại TPHCM có thể chậm lại do bất ổn địa chính trị.

"Với lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh thu ngành du lịch có nguy cơ sụt giảm do lượng khách quốc tế đến TPHCM từ khu vực Trung Đông và các nước khác lo ngại về an ninh hàng không. Từ đó, gây thất thu cho ngành dịch vụ - khách sạn. Thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng giảm, thị trường bất động sản sẽ có chiều hướng chậm lại do áp lực từ lãi suất tăng" - Ông Phạm Bình An phân tích thêm.

Đề xuất lập Nhóm ứng phó với khủng hoảng

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển (thuộc Trường Đại học Sài Gòn), nhắc lại nhiều cuộc khủng hoảng dầu mỏ và cách vượt qua của Việt Nam. Trong đó, lần gần nhất là xung đột giữa Nga và Ukraine vào năm 2022 khiến giá dầu tăng vọt từ 75 lên 130 USD/thùng. Tuy nhiên, đây là năm lạm pháp của Việt Nam chỉ 3,2%, trong khi thế giới là 7%.

"Một trong những yếu tố để chúng ta kiểm soát tốt đó là đã dùng chính sách tài khóa để kiểm soát giá xăng dầu, hỗ trợ và đảm bảo an sinh xã hội" - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói.

Về giải pháp ứng phó, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh trước mắt phải ổn định được giá xăng dầu, tăng cường chống buôn lậu biên giới. Ngoài ra là hỗ trợ an sinh xã hội, trợ giá cho vận tải công cộng, bình ổn lương thực thực phẩm, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, lương hưu trí, trợ cấp xã hội. Song song đó, nên có thêm những chương trình như Chợ 0 đồng, Siêu thị 0 đồng để hỗ trợ cho người dân khó khăn, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Cũng theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, TPHCM phải tăng cường quản lý thị trường, phối hợp Petrolimex Sài Gòn đảm bảo nguồn cung liên tục. Đồng thời, phát động chương trình tiết kiệm năng lượng, khuyến khích đi Metro, thậm chí là miễn giá vé ở một số thời điểm quan trọng, khuyến khích đi xe buýt điện, xe đạp và khuyến khích làm việc từ xa.

Về giải pháp dài hạn, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh đây là thời điểm TPHCM chuyển sang giai đoạn tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin và chuyển đổi. Trong đó, thành phố phải đẩy mạnh chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh, đẩy nhanh các tuyến Metro, áp dụng cơ chế đặc thù để hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện giao thông có sử dụng năng lượng sạch. Đồng thời, phát triển năng lượng áp mái và gió; các doanh nghiệp tận dụng tối đa chuyển đổi số và AI.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân cũng kiến nghị TPHCM thành lập nhóm ứng phó với khủng hoảng. Nhóm này do một Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng nhóm, các thành viên gồm Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước… và các cơ quan nghiên cứu như Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn... để cùng tham gia xử lý khủng hoảng.