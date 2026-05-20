Đề xuất xây thêm cầu Nhơn Trạch 2 trên đường Vành đai 3 TPHCM

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 của đường Vành đai 3 TPHCM, với tổng mức đầu tư tăng lên hơn 8.292 tỉ đồng.

Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất xây thêm cầu Nhơn Trạch 2

Theo tờ trình, dự án được đề xuất điều chỉnh nhằm đồng bộ quy mô kỹ thuật với toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM đang triển khai theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Trước đó, dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Nay dự án được nâng lên tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế 100 km/giờ theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012.

Dự án thành phần 1A có điểm đầu giao với đường tỉnh 25B tại khu vực huyện Nhơn Trạch (cũ), TP Đồng Nai và điểm cuối kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Sau điều chỉnh, chiều dài tuyến giảm từ 8,75 km xuống còn khoảng 8,14 km do điều chỉnh điểm cuối tuyến từ Km13+750 về Km13+140.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 8-2025. Tuy nhiên, để bảo đảm kết nối đồng bộ với các dự án thành phần khác của Vành đai 3 TPHCM do TPHCM và TP Đồng Nai triển khai, cần bổ sung thêm nhiều hạng mục kỹ thuật.

Trong đó, đáng chú ý là đầu tư thêm cầu Nhơn Trạch 2 song song với cầu Nhơn Trạch hiện hữu. Cầu mới có tổng chiều dài hơn 2 km, quy mô mặt cắt ngang 19,75 m, khai thác cho một chiều xe chạy. Cầu có sơ đồ nhịp chính gồm 4 nhịp 130 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Ngoài ra, dự án cũng bổ sung hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí không dừng (ETC), trạm kiểm tra tải trọng xe cùng các hạng mục an toàn giao thông, chiếu sáng và xử lý nền đất yếu.

Về quy mô, tuyến đường giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 8 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Trong giai đoạn 1, dự án được phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 19,75 m.

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết tổng mức đầu tư điều chỉnh là 8.292,8 tỉ đồng, tăng khoảng 1.337 tỉ đồng so với trước đây. Nguyên nhân chủ yếu do bổ sung các hạng mục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc và đồng bộ với toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM.

Trong cơ cấu vốn, vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) dự kiến khoảng 5.531 tỉ đồng, tương đương hơn 231 triệu USD. Phần vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 2.761 tỉ đồng, gồm ngân sách trung ương và ngân sách TPHCM, TP Đồng Nai.

Theo kế hoạch, các hạng mục đã đầu tư hoàn thành trong năm 2025, còn phần đầu tư bổ sung dự kiến hoàn thành vào năm 2029.