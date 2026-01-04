Declan Rice bùng nổ tại Vitality Stadium, Arsenal vững ngôi đầu Ngoại hạng

Thi đấu sớm hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Mikel Arteta hiểu rõ tầm quan trọng của việc giành trọn 3 điểm, nhất là thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, Arsenal lại tự đẩy mình vào thế khó ngay từ rất sớm. Phút 13, trung vệ Gabriel Magalhaes chuyền ngang bất cẩn trước vòng cấm Arsenal, tạo cơ hội để Evanilson cắt bóng rồi dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, đưa Bournemouth vượt lên dẫn trước.



Sai sót của Gabriel Magalhaes tạo cơ hội cho Evanilson mở tỉ số trận đấu

Sai lầm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt song không làm Arsenal sụp đổ. Trung vệ người Brazil nhanh chóng chuộc lỗi ở phút 30 khi có mặt đúng lúc ở cột xa, đệm bóng tung nóc lưới đội chủ nhà sau khi cú dứt điểm của Gabriel Martinelli bị phá ra ngay trên vạch vôi. Trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 1-1.

Gabriel Magalhaes chuộc lỗi bằng bàn gỡ 1-1

Lực lượng vượt trội và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng dù vậy lại không giúp Arsenal áp đặt thế trận như kỳ vọng trong hiệp 1.

Bournemouth chơi đầy năng lượng, liên tục gây sức ép bằng những pha bóng trực diện. Justin Kluivert suýt ghi bàn với cú sút phạt từ cự ly gần 30 m, trong khi Evanilson và Marcus Tavernier khiến David Raya phải làm việc vất vả.

Khung thành Arsenal bị đặt trong nhiều tình huống nguy hiểm

Sau giờ nghỉ, Arsenal phần nào tìm lại bản lĩnh của đội dẫn đầu giải, ít nhiều xua tan dấu hiệu mệt mỏi bởi lịch trình ra sân dày đặc dịp lễ.

Phút 54, từ một pha phối hợp tốc độ, Martin Odegaard kiến tạo thuận lợi để Declan Rice dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, đưa Arsenal lần đầu vươn lên dẫn trước.

Declan Rice (41) đưa Arsenal vượt lên dẫn bàn

Bàn thắng giúp đội khách giải tỏa áp lực và chơi chủ động hơn, kèm theo đó là những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Arteta phát huy tối đa hiệu quả. Phút 70, Bukayo Saka bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để Rice hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-1 cho Arsenal.

Tiền vệ người Anh hoàn tất cú đúp mang tính quyết định

Bournemouth không bỏ cuộc. Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, khiến những phút cuối trở nên vô cùng căng thẳng.

Tuy nhiên, hàng thủ Arsenal đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng.

Eli Junior Kroupi (22) khóa số trận cầu 5 bàn thắng tại sân Vitality

Thắng trận tương đối nhọc nhằn nhưng xứng đáng, Arsenal tạm nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên ngôi đầu bảng so với đội xếp thứ nhì là Aston Villa.

Trong khi đó, Bournemouth tiếp tục chuỗi 11 trận không thắng và đối mặt nguy cơ trượt sâu trên bảng xếp hạng.

Arsenal duy trì phong độ đáng sợ