Đêm nay, siêu trăng Trung thu mọc giữa "rồng trời phun lửa"

Theo Space.com, trăng tròn tháng 10 sẽ xảy ra vào thời điểm Mặt Trăng tiến rất gần điểm cận địa (điểm gần Trái Đất nhất) và tạo ra một siêu trăng tuyệt đẹp.

Tính toán của trang Time and Date cho thấy siêu trăng Trung thu sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 10 giờ 47 phút ngày 7-10 theo giờ Việt Nam. Vì vậy, đêm trung thu 6-10 và đêm 7-10 sẽ là những dịp quan sát siêu trăng đẹp nhất.

Siêu trăng (bên trái) được so sánh kích thước với trăng tròn thông thường - Ảnh: JPL-NASA

Theo SciTech Daily, siêu trăng tháng 10 có thể sáng hơn khoảng 30% và trông lớn hơn đến 14% so với trăng tròn thông thường.

Nhưng bạn có thể ngắm nhìn nó to hơn nữa và ngả màu hồng cam nếu quan sát vào buổi hoàng hôn, khi trăng mới mọc và xảy ra hiện tượng gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng".

Song song đó, ngày 6-10 cũng là ngày mà những ngôi sao băng đầu tiên của trận mưa sao băng Draconids bắt đầu rơi.

Đây được coi là trận mưa sao băng bất ổn nhất năm, bởi thỉnh thoảng lại tạo ra những cơn "bão sao băng" cuồng nộ, với hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao băng trút xuống mỗi giờ.

Bản đồ bầu trời với vị trí phát ra những ngôi sao băng Draconids được đánh dấu bằng vòng tròn vàng, gần phần đầu của hình ảnh con rồng do chòm sao Thiên Long tạo nên - Ảnh: SKY AND TELESCOPE

Tuy nhiên, theo Time and Date, năm nay Draconids sẽ khá tĩnh lặng với chỉ 5 ngôi sao băng rơi mỗi giờ trong giai đoạn cực đại là đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9-10. Cơn mưa sao băng này cũng sẽ kết thúc sau ngày 10-10.

Để ngắm các ngôi sao băng Draconids, bạn cần tìm kiếm chòm sao Thiên Long (Draco), có hình con rồng. Các ngôi sao băng sẽ trông như đang phun ra từ phía miệng rồng.

Mặc dù vậy, nguồn gốc thật của Draconids là sao chổi 21P/Giacobini-Zinner. Mỗi năm, Trái Đất lại đi ngang chiếc đuôi đá bụi của sao chổi này vào đầu tháng 10, khiến các mảnh vỡ va vào bầu khí quyển và tạo ra sao băng.

Mưa sao băng Draconids năm nay dự kiến cũng khá khó để quan sát, bởi ánh sáng mạnh từ trăng tròn sẽ lấn át ánh sáng của các ngôi sao băng.

Để có cơ hội quan sát tốt nhất, bạn nên để mắt tạm rời xa các loại ánh sáng nhân tạo khoảng 15-20 phút, ngồi ở nơi thoáng đãng và cầu mong thời tiết tốt.