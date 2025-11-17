Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử"

Theo trang Time and Date, đối với người quan sát từ Việt Nam, cơn mưa sao băng đang hoạt động mang tên Leonids sẽ đạt cực đại vào đêm 17, rạng sáng 18-11.

Mưa sao băng Leonids được đặt theo tên chòm sao Sư Tử (Leo), cũng là nơi khởi nguồn của những ngôi sao băng trên bầu trời đêm.

Để quan sát mưa sao băng Leonids, bạn cần tìm kiếm chòm sao Sư Tử (Leo) trên bầu trời - Ảnh: SKY AND TELESCOPE

Mặc dù được đặt tên theo chòm sao Sư Tử, trên thực tế Leonids không được tạo ra bởi bất kỳ ngôi sao nào trong chòm, mà có nguồn gốc từ sao chổi 55P/Tempel-Tuttle.

55P/Tempel-Tuttle mất đến 33 năm để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời, tuy nhiên mỗi năm Trái Đất đều di chuyển ngang qua chiếc đuôi đầy mảnh vỡ của nó.

Những thiên thạch trong chiếc đuôi này cũng vì thế lao vào Trái Đất, nhưng bị bầu khí quyển dày của hành tinh chúng ta đốt cháy, tạo nên những quả cầu lửa đẹp mắt trên bầu trời. Đó chính là những ngôi sao băng.

Một trận mưa sao băng - Ảnh: NASA

Leonids là một trong những trận mưa sao băng nổi tiếng bởi sự thất thường. Thỉnh thoảng nó lại gây nên hiện tượng "bão sao băng".

Trong các cơn bão sao băng, hàng trăm đến hàng ngàn ngôi sao băng sẽ tuôn xuống bầu trời Trái Đất. Hiện tượng này xảy ra khi địa cầu đi ngang phần đặc biệt dày đặc trong chiếc đuôi đá bụi của sao chổi 55P/Tempel-Tuttle. Tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, theo Space.com.

Theo Time and Date, trong đêm cực đại của mưa sao băng Leonids năm nay, người quan sát sẽ thấy được khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Để có thể chiêm ngưỡng các ngôi sao băng này đẹp nhất, bạn nên tìm nơi thoáng đãng, để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút, tìm kiếm chòm sao hình con sư tử trên bầu trời và cầu mong thời tiết sẽ tốt.