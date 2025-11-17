Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử"

Anh Thư

(NLĐO) - Leonids là một trong những cơn mưa sao băng thất thường nhất năm.

Theo trang Time and Date, đối với người quan sát từ Việt Nam, cơn mưa sao băng đang hoạt động mang tên Leonids sẽ đạt cực đại vào đêm 17, rạng sáng 18-11.

Mưa sao băng Leonids được đặt theo tên chòm sao Sư Tử (Leo), cũng là nơi khởi nguồn của những ngôi sao băng trên bầu trời đêm.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử" - Ảnh 1.

Để quan sát mưa sao băng Leonids, bạn cần tìm kiếm chòm sao Sư Tử (Leo) trên bầu trời - Ảnh: SKY AND TELESCOPE

Mặc dù được đặt tên theo chòm sao Sư Tử, trên thực tế Leonids không được tạo ra bởi bất kỳ ngôi sao nào trong chòm, mà có nguồn gốc từ sao chổi 55P/Tempel-Tuttle.

55P/Tempel-Tuttle mất đến 33 năm để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời, tuy nhiên mỗi năm Trái Đất đều di chuyển ngang qua chiếc đuôi đầy mảnh vỡ của nó.

Những thiên thạch trong chiếc đuôi này cũng vì thế lao vào Trái Đất, nhưng bị bầu khí quyển dày của hành tinh chúng ta đốt cháy, tạo nên những quả cầu lửa đẹp mắt trên bầu trời. Đó chính là những ngôi sao băng.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử" - Ảnh 2.

Một trận mưa sao băng - Ảnh: NASA

Leonids là một trong những trận mưa sao băng nổi tiếng bởi sự thất thường. Thỉnh thoảng nó lại gây nên hiện tượng "bão sao băng".

Trong các cơn bão sao băng, hàng trăm đến hàng ngàn ngôi sao băng sẽ tuôn xuống bầu trời Trái Đất. Hiện tượng này xảy ra khi địa cầu đi ngang phần đặc biệt dày đặc trong chiếc đuôi đá bụi của sao chổi 55P/Tempel-Tuttle. Tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, theo Space.com.

Theo Time and Date, trong đêm cực đại của mưa sao băng Leonids năm nay, người quan sát sẽ thấy được khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Để có thể chiêm ngưỡng các ngôi sao băng này đẹp nhất, bạn nên tìm nơi thoáng đãng, để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút, tìm kiếm chòm sao hình con sư tử trên bầu trời và cầu mong thời tiết sẽ tốt.

Tin liên quan

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

(NLĐO) - Dữ liệu mới từ ba vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất vừa đem lại một tin xấu.

"Heo địa ngục” nặng 1 tấn ở Mỹ đã nhai cả tê giác

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới về "heo địa ngục" Archaeotherium cho thấy loài vật này còn nguy hiểm hơn tưởng tượng trước đó.

"Bãi đáp” rộng 900 m của vật thể ngoài hành tinh lộ ra ở Quảng Đông

(NLĐO) - Một vật thể ngoài hành tinh đã lao xuống khu vực nay là Trung Quốc, khoảng 11.700 năm trước, để lại miệng hố khổng lồ.

mưa sao băng Leonids bão sao băng chòm sao Sư Tử chòm sao Leo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo