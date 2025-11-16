"Heo địa ngục” nặng 1 tấn ở Mỹ đã nhai cả tê giác

Một nghiên cứu vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Cổ sinh vật học động vật có xương sống năm 2025 cho thấy Archaeotherium - còn có biệt danh là "heo địa ngục" - ở Bắc Mỹ có chiến lược ăn uống khác nhau tùy vào kích thước của từng loài.

Tên chi Archaeotherium theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "quái thú cổ đại" đã cho thấy phần nào sự đáng sợ của chúng.

Hộp sọ của một con heo địa ngục được trưng bày tại Đài tưởng niệm Quốc gia John Day Fossil Beds (bang Oregon - Mỹ) - Ảnh: ALAMY

Người ta đã biết những con heo địa ngục lớn nhất - chiều cao khi đứng tương đương con người và trọng lượng khoảng 1 tấn - có thể tấn công cả những loài săn mồi nguy hiểm khác khi lang thang khắp khu vực nay là nước Mỹ cũng như phần lớn lục địa Bắc Mỹ 30 triệu năm về trước

Giờ đây, nhà nghiên cứu Brynn Wooten từ Đại học Vanderbilt (Mỹ) và các cộng sự đã phân tích vết mòn răng của các loài Archaeotherium lớn nhất được tìm thấy tại nhiều bang của Mỹ và nhận ra điều rùng mình: Chúng đã nhai cả xương của con mồi, y như cách sư tử và linh cẩu dùng ngày nay.

Các con mồi phổ biến của heo địa ngục trong giai đoạn đó là tê giác, lạc đà và ngựa tiền sử. Tuy những con tê giác và lạc đà thời đó không to lớn như ngày nay, nhưng việc chúng bị nhai cả xương đủ chứng minh heo địa ngục là những quái vật thực thụ.

Ngoài ra, những chiếc răng khỏe cũng giúp chúng nghiền nát cả các loài thực vật cứng như các loại củ hay cây thân gỗ.

Trong khi đó, những loài heo địa ngục nhỏ hơn có xu hướng xé các thức ăn mềm và ăn lá, cỏ.

Phát hiện này đã đi ngược lại giả định trước đây là dòng dõi quái thú đáng sợ này có cùng một chiến lược ăn uống, theo Live Science.

Bất chấp những chi tiết kinh hoàng về bữa ăn cổ đại, các loài heo địa ngục lớn thường xuyên có hành vi ăn xác thối hơn là săn mồi. Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng đã sử dụng kích thước to lớn để bắt nạt các động vật săn mồi khác và giành lấy con mồi.

Bên cạnh đó, tuy to lớn và có hàm răng siêu khỏe, chúng có thể vẫn không phải là "chúa sơn lâm" Bắc Mỹ thời kỳ đó. Bởi lẽ heo địa ngục tuy có cái đầu khá to nhưng bộ não lại rất nhỏ so với kích thước cơ thể, cho thấy chúng không được thông minh cho lắm.