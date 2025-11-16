HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu mới từ ba vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất vừa đem lại một tin xấu.

Các quan sát của bộ ba vệ tinh Swarm thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra rằng vùng từ trường yếu của Trái Đất trên Nam Đại Tây Dương - gọi là "Dị thường Nam Đại Tây Dương" (SAA) đang ngày một tồi tệ hơn.

Song song đó, khu vực này cũng đang dần mở rộng. Kể từ năm 2014, SAA đã tăng diện tích lên bằng một nửa lục địa châu Âu, đồng thời giảm cường độ 336 nanoteslas, xuống còn 22.094 nanoteslas.

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng - Ảnh 1.

Vùng từ trường yếu nhất Trái Đất - Dị thường Nam Đại Tây Dương (South Atlantic Anomaly - SAA) - đã yếu thêm và ngày một lan rộng - Ảnh: ESA

Đồng thời, một khu vực trên Canada nơi từ trường đặc biệt mạnh đã thu hẹp lại (giảm 0.65% diện tích) và giảm cường độ 801 nanoteslas, trong khi một khu vực từ trường mạnh khác ở Siberia - Nga đã mở rộng (tăng 0.42% diện tích) và mạnh thêm 260 nanoteslas.

Từ trường của Trái Đất (trường địa từ) được cho là bắt nguồn từ lõi sắt nóng chảy và đang quay, của hành tinh, nằm cách 2.900 km dưới chân chúng ta.

Từ trường này bảo vệ sự sống trên bề mặt Trái Đất khỏi các hạt tích điện có hại trong bức xạ Mặt Trời, cũng như các tàu vũ trụ đang quay quanh quỹ đạo, bao gồm cả Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Việc SAA suy yếu sẽ khiến các tàu vũ trụ và các phi hành gia trên đó bị tấn công bởi bức xạ vũ trụ mạnh mẽ hơn khi đi vào vùng này trên quỹ đạo.

Đối với phần tàu vũ trụ, bức xạ này có thể gây ra nhiều trục trặc, hư hỏng hoặc thậm chí mất điện. Đối với con người, điều đó có thể dẫn đến các tổn thương DNA, làm tăng nguy cơ ung thư.

Nói với tờ Live Science, nhà nghiên cứu Chris Finlay từ Đại học Kỹ thuật Đan Mạch cho biết các thay đổi về từ trường, nhất là ở Bắc bán cầu, là bất ngờ.

"Nó liên quan đến mô hình tuần hoàn của kim loại lỏng trong lõi, nhưng chúng tôi không chắc chắn về nguyên nhân chính xác" - ông nói.

Trái Đất tàu vũ trụ từ trường dị thường Nam Đại Tây Dương trường địa từ
    Thông báo