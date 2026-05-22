Văn hóa - Văn nghệ

Đêm thi cuối, khép lại bằng sức trẻ và khát vọng làm nghề

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Đêm thi cuối của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 đã diễn với lực lượng nghệ sĩ đến từ Tây Đô và Hà Nội


Từ trái sang: Võ Thị Bé (Ngân Huyền), Đỗ Thị Hiền, Võ Vũ Linh, Lê Xuân Vương và Kim Ngân

Dấu ấn từ Tây Đô đến Thăng Long

Đêm 21-5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang đã khép lại hành trình tranh tài của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 bằng một đêm diễn nhiều cảm xúc.

Không còn áp lực mở màn hay tâm thế thăm dò như những ngày đầu, các nghệ sĩ trẻ bước vào đêm thi cuối với sự tập trung cao độ, mang đến những phần thể hiện chỉn chu hơn, tự tin hơn và cho thấy một điều đáng mừng: cải lương vẫn đang có một thế hệ kế cận sẵn sàng lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Hai đơn vị để lại nhiều dấu ấn trong đêm thi này là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP Cần Thơ và Nhà hát Cải lương Hà Nội. Hai vùng đất, hai màu sắc biểu diễn nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: sự quyết tâm làm mới mình trên nền tảng giá trị truyền thống.

Trích đoạn "Chất ngọc Cầm Thi Giang" - Võ Vũ Linh dự thi với vai Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền

Tây Đô mang đến cảm xúc mộc mạc

Nếu nhìn tổng thể, các nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP Cần Thơ tạo thiện cảm bởi cách tiếp cận vai diễn thiên về chiều sâu tâm lý, không lạm dụng kỹ thuật ca mà chú trọng tạo mạch cảm xúc.

Với vai Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền trong trích đoạn "Chất ngọc Cầm Thi Giang", diễn viên Võ Vũ Linh cho thấy sự chững chạc trong xử lý nhân vật.

Võ Vũ Linh chọn lối diễn điềm tĩnh, tập trung vào ánh mắt, nhịp thoại và xử lý hơi ca để làm bật được sự giằng co nội tâm. Dù trích đoạn nghiêng về ca cảnh nhiều hơn một câu chuyện có nhiều tình huống cao trào, xung đột, nhưng điểm đáng ghi nhận là Võ Vũ Linh không cố "đè" cảm xúc bằng thủ pháp cường điệu mà giữ được sự chân thực của nhân vật.

Ngân Huyền (Võ Thị Bé), Hồng Thủy trong trích đoạn "Thời con gái đã xa"

Trong khi đó, diễn viên Nguyễn Thị Kim Ngân với vai Tống Thị Quyên trong trích đoạn "Vương quyền" lại mang đến sắc thái khác.

Phần ca giữ được độ sáng, giúp nhân vật không rơi vào một màu, nhất là có sự hỗ trợ diễn xuất của Lê Duy và Phương Anh.

Kim Ngân (ngườ thứ hai từ trái sang) trong trích đoạn "Vương quyền"

Một trong những bất ngờ của đêm thi là phần dự thi của diễn viên Võ Thị Bé (Ngân Huyền) với vai Diệu trong "Thời con gái đã xa".

Kim Ngân mang lại cảm xúc khi hóa thân vai Diệu đầy bi kịch

Đây là dạng vai đời thường nhưng lại khó chạm tới người xem nếu thiếu trải nghiệm cảm xúc. Huyền Ngân tạo được thiện cảm bởi sự mộc mạc, mềm mại và khả năng giữ nhịp cảm xúc ổn định. Cô có được sự yểm trợ quá tốt của nghệ sĩ Hồng Thủy, đã mang lại cảm xúc thăng hoa cho trích đoạn.

Nhà hát Cải lương Hà Nội: Bản lĩnh từ những vai lịch sử

Nếu đoàn Cần Thơ thiên về cảm xúc mộc mạc, chân thành thì Nhà hát Cải lương Hà Nội đem đến sắc thái sử thi và chiều sâu lịch sử.

Diễn viên Đỗ Thị Hiền vào vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" đã chọn lối diễn nội tâm nhiều hơn bi kịch hóa.

Đỗ Thị Hiền (trái) vai Lý Chiêu Hoàng với sự hỗ trợ của NSND Thanh Hương

Đây là quyết định hợp lý bởi nhân vật vốn đã mang sức nặng lịch sử. Điều đáng chú ý là Hiền không chỉ cố tái hiện hình ảnh vị nữ hoàng cuối triều Lý mà còn tìm cách tiếp cận nhân vật như một con người với những day dứt riêng tư.

Những lớp ca chậm, cách ngắt nhịp và xử lý khoảng lặng tạo được hiệu quả. NSND Thanh Hương yểm trợ cho cô đã mang lại nhiều cảm xúc, có tính tương tác cao trong diễn xuất.

Ở phía nam diễn viên, Lê Xuân Vương với vai Trần Thặng trong trích đoạn "Kẻ sĩ Thăng Long" cho thấy nền tảng biểu diễn khá vững.

Lê Xuân Vương trong trích đoạn "Kẻ sĩ Thăng Long"

Điều đáng quý là các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Cải lương Hà Nội không cố tạo khác biệt bằng thủ pháp lạ mà lựa chọn đi vào chiều sâu nhân vật.

Hướng đến khán giả để sân khấu sáng đèn

Quan trọng hơn, cuộc thi năm nay cho thấy một lực lượng diễn viên trẻ đang dần hình thành với ý thức nghề nghiệp rõ ràng hơn: biết chọn vai phù hợp, biết tiết chế biểu diễn và bắt đầu tìm kiếm ngôn ngữ cá nhân.

Từ Tây Đô đến Thăng Long, những nghệ sĩ trẻ đã bước lên sân khấu không chỉ để thi mà còn để chứng minh rằng cải lương vẫn còn sức sống nếu được trao cơ hội và được dẫn dắt đúng hướng.


