Từ dấu ấn Cố Sầu của Hoàng Tuấn Thịnh, Võ Minh Lâm kỳ vọng thế hệ tiếp nối





Hoàng Tuấn Thịnh tạo dấu ấn đẹp với vai Cố Sâiu

Tối 20-5, tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026, một trong những tiết mục để lại dư âm rõ nét với khán giả là phần dự thi của Hoàng Tuấn Thịnh trong vai Cố Sầu, trích đoạn "Lòng lang dạ sói".

Không phải bởi sự phô diễn kỹ thuật ca diễn, mà từ cách nam diễn viên trẻ bước vào một vai diễn vốn đã có "ký ức sân khấu" quá mạnh trong lòng người xem – hình tượng Cố Sầu từng được NSƯT Võ Minh Lâm tạo nên dấu ấn đặc biệt trong "Chuyện tình Khau Vai" (đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên).

Đó là lựa chọn không dễ. Bởi với sân khấu cải lương, có những nhân vật sau một lần thành công sẽ trở thành một dạng "mốc chuẩn" vô hình. Người đến sau hoặc bị so sánh, hoặc phải đủ bản lĩnh để bước qua sự so sánh ấy.

Vai phản diện nhưng không diễn "một chiều"

Nếu nhìn lại hành trình nghệ thuật của NSƯT Võ Minh Lâm, sẽ thấy vì sao nhân vật Cố Sầu lại tạo nên sức hút mạnh đến vậy.

Từ khi đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Ngôi sao Vọng cổ Truyền hình năm 2006 khi mới 17 tuổi, NSƯT Võ Minh Lâm đã được nhìn nhận như một mẫu kép đẹp hiếm của cải lương đương đại: sáng sân khấu, ngoại hình đẹp, giọng ca tình cảm và phong thái thư sinh.

Hoàng Tuấn Thịnh trong trích đoạn "Lòng lang dạ sói"

Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, liên tục đảm nhận những vai chính thuộc dạng kép mùi – những nhân vật giàu chính khí, hào hoa, giàu cảm xúc.

Trong bối cảnh sân khấu cải lương luôn thiếu lớp kép trẻ vừa ca được vừa diễn được, Võ Minh Lâm từng được xem như một trường hợp đáng quý.

Nhưng chính vì vậy, cú rẽ sang tuyến vai phản diện như Cố Sầu lại càng đáng chú ý. Trong vở "Chuyện tình Khau Vai", Cố Sầu không phải dạng ác nhân từ đầu đến cuối. Anh ta bước ra sân khấu với đầy đủ phẩm chất khiến người khác ngưỡng mộ: tài giỏi, trẻ trung, quyền lực, hấp dẫn.

Và Hoàng Tuấn Thịnh đã có những sáng tạo mới, để thể hiện một người đàn ông tin rằng mình xứng đáng được lựa chọn. Cho đến khi bị từ chối, bi kịch của Cố Sầu nằm ở chỗ: anh không thất bại vì kém hơn người khác, mà thất bại trước tình yêu – thứ không thể đo bằng quyền lực hay ưu thế cá nhân.

Thử thách của Hoàng Tuấn Thịnh

Nếu Võ Minh Lâm có một chiều dài vở diễn để nuôi tâm lý thì Hoàng Tuấn Thịnh chỉ có một trích đoạn để sống, khóc, cười và thể hiện sự đau đớn là một kẻ thất bại trong tình yêu.

Và chính vết thương lòng ấy đẩy nhân vật sang vùng tối, lúc này Hoàng Tuấn Thịnh diễn rất bản lĩnh. Trước đó, khi diễn vai Cố Sầu, Võ Minh Lâm không chọn lối diễn phản diện bằng ánh mắt dữ dằn hay tiếng cười độc ác quen thuộc.

Sự yểm trợ của các diễn viên đã tạo động lực sáng tạo cho Hoàng Tuấn Thịnh

Anh đi vào phần khó hơn: diễn sự sụp đổ của lòng tự tôn. Khán giả còn nhớ khoảnh khắc Cố Sầu đứng lặng khi nàng Út cất lên những câu vọng cổ dành cho người mình yêu. Và đến thời điểm này, Hoàng Tuấn Thịnh đã khai thác sâu hơn ẩn khuất của Cố Sầu. Đó là lúc nhân vật không còn là phản diện nữa – mà là một con người đang gãy đổ. Chính lớp tâm lý ấy khiến vai diễn trở nên ám ảnh.

Hoàng Tuấn Thịnh và bản lĩnh đứng trước một hình mẫu mạnh

Bởi vậy, việc Hoàng Tuấn Thịnh chọn Cố Sầu ở cuộc thi năm nay là một quyết định đáng ghi nhận. Không né những vai khó. Không chọn vùng an toàn. Không chạy theo kiểu ca diễn lấy nước mắt quen thuộc.

Điều đáng quý ở phần thể hiện của Tuấn Thịnh là anh không cố tái hiện nguyên mẫu Võ Minh Lâm. Người xem vẫn thấy ảnh hưởng của lớp diễn đi trước – điều gần như không tránh khỏi – nhưng bên trong đã bắt đầu xuất hiện cách xử lý riêng: tiết chế hơn ở những đoạn cao trào, nhấn nhiều vào ánh mắt và khoảng lặng nội tâm. Nhất là anh đi vào chiều sâu tâm lý nhân vật, không bị vướng bởi sự cường điệu của hình thức bên ngoài.

Điều đó cho thấy tư duy đáng khích lệ: học từ tiền bối nhưng không biến mình thành bản sao.

Dù có được tất cả quyền uy, nhưng Cố Sầu - Hoàng Tuấn Thịnh vẫn không thể có được tình yêu của nàng Út

Một sự gặp gỡ thú vị của sân khấu hôm nay

Điều làm phần thi này thêm ý nghĩa là ở thời điểm hiện tại, NSƯT Võ Minh Lâm không còn đứng ở vị trí của chàng kép trẻ năm nào. Anh đang tham gia ban giám khảo Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 – vị trí của người quan sát, người phát hiện và tiếp sức cho lớp nghệ sĩ kế cận.

Hôm nay, anh trở lại cuộc thi để nhìn những người trẻ bước lên. Và trong số đó, có những diễn viên như Hoàng Tuấn Thịnh – dám chọn vai khó, dám đối diện với ký ức đẹp của khán giả để tìm lấy dấu ấn của riêng mình.



